Previsioni Meteo Piazza Armerina: tutti i dettagli per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Piazza Armerina indicano una giornata instabile lunedì, con pioggia leggera al mattino e forte pioggia nel pomeriggio. Il cielo si schiarirà gradualmente verso sera. Martedì e mercoledì saranno caratterizzati da cielo sereno e temperature gradevoli. Giovedì, nubi sparse con copertura nuvolosa e temperature più miti. Si consiglia di monitorare l’evolversi delle condizioni per organizzare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 9 Settembre

Notte: Durante la notte a Piazza Armerina, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +23,4°C e una percezione di temperatura di +23,4°C. Il vento soffierà a 8,3km/h proveniente dal Sud Ovest con raffiche fino a 21,2km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Mattina: La mattina si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. La temperatura sarà di circa +19,8°C con una percezione di temperatura di +19,8°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 35,5km/h con raffiche fino a 35,5km/h. Sono attese precipitazioni di 0.75mm con una probabilità di pioggia del 78%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci sarà forte pioggia con copertura nuvolosa al 100%. La temperatura sarà di circa +18,2°C con una percezione di temperatura di +18,5°C. Il vento sarà debole, proveniente dal Sud – Sud Ovest a 13,1km/h. Sono previste precipitazioni di 6.43mm con una probabilità di pioggia del 91%.

Sera: In serata il cielo sarà sereno al 2% con una temperatura di +21,7°C e una percezione di temperatura di +21,8°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 13km/h. La probabilità di pioggia è del 13% con un’umidità del 71% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Martedì 10 Settembre

Notte: Durante la notte a Piazza Armerina, il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +18,5°C e una percezione di temperatura di +18,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 25,8km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno al 0% con una temperatura di circa +17,9°C e una percezione di temperatura di +17,6°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Ovest – Nord Ovest a 22,5km/h. L’umidità sarà del 72%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di circa +26°C e una percezione di temperatura di +26°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 16,4km/h. Non sono previste precipitazioni con un’umidità del 38%.

Sera: In serata il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +20,7°C e una percezione di temperatura di +20,5°C. Il vento soffierà da Nord a 26,3km/h. La probabilità di pioggia è del 9% con un’umidità del 64% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Notte: Durante la notte a Piazza Armerina, il cielo sarà sereno al 1% con una temperatura di +18,9°C e una percezione di temperatura di +18,8°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 5,1km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno al 0% con una temperatura di circa +17,7°C e una percezione di temperatura di +17,4°C. Il vento sarà debole, proveniente da Sud – Sud Ovest a 2,4km/h. L’umidità sarà del 72%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di circa +26°C e una percezione di temperatura di +26°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 10,6km/h. Non sono previste precipitazioni con un’umidità del 40%.

Sera: In serata il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +20,5°C e una percezione di temperatura di +20,2°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 10,3km/h. La probabilità di pioggia è del 10% con un’umidità del 62% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Giovedì 12 Settembre

Notte: Durante la notte a Piazza Armerina, il cielo sarà sereno al 3% con una temperatura di +18,1°C e una percezione di temperatura di +17,8°C. Il vento soffierà da Sud a 2,3km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mattina: La mattina si prevede nubi sparse con copertura nuvolosa al 59%. La temperatura sarà di circa +19,1°C con una percezione di temperatura di +18,8°C. Il vento soffierà da Ovest a 15,1km/h. Non sono previste precipitazioni con un’umidità del 67%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio sono attese nubi sparse con copertura nuvolosa al 59%. La temperatura sarà di circa +20,9°C con una percezione di temperatura di +20,5°C. Il vento soffierà da Ovest a 17,5km/h. Non sono previste precipitazioni con un’umidità del 55%.

Sera: In serata si prevedono nubi sparse con copertura nuvolosa al 43%. La temperatura sarà di +22,8°C e la percezione di temperatura di +22,2°C. Il vento soffierà da Ovest a 20,1km/h. Non sono previste precipitazioni con un’umidità del 43% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In base alle previsioni meteo per Piazza Armerina, si consiglia di tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.