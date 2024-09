Previsioni Meteo Piemonte: domani temporali sul Nord/Est, giovedì netto calo termico

MeteoWeb

“Una saccatura sui Balcani si allontana lentamente verso est, lasciando il Piemonte sotto l’influsso in quota di correnti nordoccidentali secche che nel pomeriggio di oggi manterranno tempo soleggiato e stabile. Nel corso della giornata di mercoledì avverrà la discesa di un’imponente saccatura atlantica sull’Europa centrale, associata ad una massa d’aria polare e a una marcata ondulazione verso sud della corrente a getto. Questa struttura causerà una rotazione del flusso in quota da ovest-sudovest, che domani pomeriggio farà aumentare la nuvolosità e potrà generare alcuni rovesci o temporali sparsi sul nordest della regione“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “La massa d’aria associata alla saccatura, decisamente fredda per il periodo, varcherà le Alpi nel corso della giornata di giovedì, attivando correnti di Tramontana sul Piemonte che porteranno a un netto calo termico ma in condizioni generalmente asciutte“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso al mattino cielo poco nuvoloso, con successivo aumento della nuvolosità a partire da nord, fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel pomeriggio. Precipitazioni assenti al mattino; dal pomeriggio possibile qualche locale rovescio o temporale sui settori nordorientali della regione. Zero termico in calo fino a circa 3000 m a nord e 3500 m a sud. Temperature in diminuzione. Venti moderati localmente forti da ovest sulle Alpi e da sud sull’Appennino. In pianura venti deboli al mattino e localmente moderati da nordest al pomeriggio, da sud su Astigiano e Alessandrino.

