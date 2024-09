Previsioni Meteo Piemonte: mercoledì nuovo peggioramento con calo termico

MeteoWeb

“Si sta allontanando verso est la depressione responsabile delle precipitazioni di ieri; pertanto sul Piemonte il cielo sarà generalmente sereno ma con una forte ventilazione da nordovest sulle Alpi settentrionali e nordoccidentali, con condizioni di foehn estese anche alle zone pianeggianti. Cielo soleggiato nella giornata di martedì“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Si prospetta un nuovo peggioramento con calo termico per mercoledì pomeriggio e giovedì a causa della discesa di una saccatura dal mare del Nord con formazione di un minimo secondario sul golfo Ligure“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo generalmente sereno con temporanei passaggi di velature. Precipitazioni assenti. Zero termico in aumento sui 3700 m a nord, stazionario sui 3800 m a sud. Temperature in diminuzione. Venti moderati da nordovest sulle Alpi in rotazione da ovest in serata, moderata tramontana sull’Appennino al mattino. Altrove residue condizioni di foehn in valle Ossola e sulle pianure orientali nelle ore prima dell’alba; in seguito venti calmi.

