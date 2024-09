Previsioni Meteo Piemonte: netto calo termico

MeteoWeb

“Un’imponente saccatura si estende dal Mare del Nord fino all’Europa centrale e da essa si isolerà un minimo che nei prossimi giorni percorrerà la penisola italiana per poi isolarsi sui Balcani. Associato a questa saccatura il minimo al suolo Boris, dal Mar Ligure si sposterà verso l’Adriatico, e come principale effetto sul Piemonte ci sarà l’instaurarsi di un netto gradiente barico a cavallo delle Alpi“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Aria fredda di origine polare associata alla saccatura farà il suo ingresso oggi in quota, e si propagherà ai bassi strati entro domani, causando un netto calo termico nelle minime di domani e nello zero termico già di oggi. Le deboli precipitazioni da sbarramento sulle Alpi Marittime potranno essere a carattere nevoso sulle creste di confine, ma con accumuli solo sopra ai 1900-2000 m. Foehn molto intenso si estenderà da nord alle pianure centro-orientali nella giornata di domani“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo sereno o poco nuvoloso per velature alte in transito in giornata; addensamenti più consistenti sulle Alpi nordoccidentali di confine. Precipitazioni assenti, salvo qualche sporadica precipitazione sulle creste alpine nordoccidentali oltre confine. Zero termico sui 2000 m al primo mattino, con valori intorno ai 1800 m sulle creste alpine nordoccidentali di confine; in generale graduale rialzo fino ai 2100 m sulle Alpi e 2300-2400 m altrove, in tarda serata. Temperature in diminuzione. Venti moderati o forti settentrionali sulle Alpi e sull’Appennino, moderati altrove con rinforzi di Foehn, da nord o nordovest, estesi dalle vallate alle pianure, in particolare sul Piemonte orientale. Vento localmente forte in montagna e moderato o forte sulle pianure settentrionali e nelle valli.

