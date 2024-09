Previsioni Meteo Piemonte: oggi pioggia su gran parte della regione

MeteoWeb

“Un minimo depressionario staziona sull’alto Tirreno nella giornata odierna, convogliando intense correnti umide orientali sul Piemonte e determinando precipitazioni deboli o moderate diffuse su gran parte della regione, più persistenti a ridosso dei rilievi occidentali e meridionali“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Domani il minimo si colmerà parzialmente, determinando un graduale esaurimento dei fenomeni nel corso della mattinata. Il suo allontanamento e la nuova progressiva rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo riporterà condizioni prevalentemente stabili sulla regione, con rovesci limitati ai rilievi per il pomeriggio e le giornate successive“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo nuvoloso al primo mattino in successiva parziale attenuazione; copertura più compatta su zone montane e pedemontane. Precipitazioni deboli residue sul settore centro-meridionale al mattino, a carattere nevoso oltre i 2300 m; deboli rovesci isolati sui rilievi alpini nel pomeriggio. Zero termico sostanzialmente stazionario sui 2800-2900 m. Temperature in aumento. Venti

da nordest, moderati in montagna, localmente forti sull’Appennino al mattino, e deboli altrove, con rinforzi sul settore orientale.

