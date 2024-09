Previsioni Meteo Piemonte: piogge sul settore centro-meridionale

MeteoWeb

“Una goccia fredda si muove di moto retrogrado attraversando l’Italia centro-settentrionale e posizionandosi sull’alto Tirreno in serata, dove rimarrà pressoché stazionaria nella giornata di domani. Tale configurazione convoglierà intense correnti umide nordorientali sul Piemonte, determinando un aumento della nuvolosità e precipitazioni deboli o moderate sul settore centro-meridionale, più persistenti a ridosso dei rilievi. Nel corso della giornata di giovedì, il minimo si colmerà parzialmente, determinando un graduale esaurimento dei fenomeni ma con una nuvolosità ancora diffusa“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso al primo mattino cielo nuvoloso sul settore meridionale e più soleggiato altrove, con nuvolosità in aumento nel corso della mattinata fino a cielo nuvoloso su gran parte della regione. Precipitazioni deboli o localmente moderate sul settore centro-meridionale, in particolare su zone montane e pedemontane; possibili fenomeni sparsi altrove. Quota neve sui 2000-2100 m su Alpi Marittime e Liguri, oltre i 2300-2400 m altrove. Zero termico in lieve rialzo sui 2700-2900 m. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti da est-nordest a tutte le quote; moderati sui rilievi, localmente forti sul settore meridionale, e deboli in pianura, con rinforzi moderati su Astigiano ed Alessandrino.

