Previsioni Meteo Piemonte: precipitazioni a ridosso dei rilievi

“Ancora per il pomeriggio odierno correnti secche settentrionali mantengono condizioni di tempo stabile e parzialmente soleggiato sulla nostra regione, con una ventilazione ancora sostenuta sul settore orientale“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Successivamente l’esteso minimo, attualmente presente sui Balcani, si muoverà di moto retrogrado verso ovest, apportando un nuovo impulso di aria più fredda negli alti strati atmosferici e convogliando correnti umide dai quadranti nordorientali sul Piemonte. Tale configurazione determinerà cieli più nuvolosi sul settore centro-meridionale della regione e precipitazioni a ridosso dei rilievi“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso al primo mattino cielo poco o parzialmente nuvoloso con nubi in progressivo aumento, più compatte sui settori montani e pedemontani occidentali e sudoccidentali. Dal pomeriggio precipitazioni deboli o localmente moderate, anche a carattere di rovescio, su zone montane e pedemontane tra Alpi Cozie e Marittime; in serata possibili deboli piovaschi sulle pianure di Torinese e Cuneese. Quota neve in calo in serata sui 2100-2200 m. Zero termico in marcato calo fino a 2500-2700 m. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti nordorientali a tutte le quote, moderati o localmente forti in montagna e deboli o localmente moderati altrove, con rinforzi più sostenuti sulle pianure orientali.

