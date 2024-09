Previsioni Meteo Piemonte: temporali sul settore orientale, netto calo termico

MeteoWeb

“Un’imponente saccatura si estende dalla Norvegia e dal Mare del Nord sull’Europa centrale, associata ad una massa d’aria polare, che scende progressivamente verso l’Italia. Questo provoca un aumento della nuvolosità oggi pomeriggio con alcuni rovesci o temporali sul settore orientale della regione per la prossima serata“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “L’aria fredda valicherà le Alpi nel corso di domani, attivando un’intensificazione dei venti, con correnti di Tramontana sul Piemonte che porteranno a un netto calo termico, in condizioni generalmente asciutte, che perdureranno anche per venerdì e sabato“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo prevalentemente nuvoloso tra la notte e il mattino, con nubi più consistenti sul basso Piemonte; progressive schiarite dalla tarda mattinata, con cielo soleggiato nel pomeriggio, a parte residue velature alte. Tra notte e primo mattino, rovesci o temporali residui sul Piemonte orientale; in giornata possibile qualche debole precipitazione sulle Alpi cuneesi. Zero termico in progressivo brusco calo da nordovest, fino ai 2000 m sulle Alpi e 2300 m altrove in serata, sotto i 2000 m sulle Alpi nordoccidentali di confine. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti sulle Alpi moderati o localmente forti in quota, al mattino inizialmente da ovest, in rapida rotazione da nordovest, e poi da nord nel pomeriggio; già settentrionali altrove, moderati sull’Appennino e deboli o moderati in pianura, con rinforzi per condizioni di Foehn in estensione dalla valli alle pianure nel pomeriggio, specie sul Piemonte orientale.

