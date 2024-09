Previsioni Meteo Pistoia: tutti i dettagli per domani martedì 3 settembre

MeteoWeb

Martedì 3 Settembre a Pistoia si prevedono condizioni meteo variabili con possibili precipitazioni nel corso della giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da poche nuvole con una copertura nuvolosa che andrà via via aumentando nel corso della giornata, portando a piogge leggere a partire dall’ora di pranzo. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che si attesteranno intorno ai +20°C nelle prime ore del giorno per poi salire gradualmente fino a toccare i +31°C nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, la mattinata inizierà con poche nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 16%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. Man mano che ci avvicineremo al mezzogiorno, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa intorno all’8% e temperature in aumento fino a +26°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa intorno al 14%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31°C con una brezza leggera proveniente da Sud. Le precipitazioni potrebbero proseguire nel tardo pomeriggio con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 43% intorno alle 17:00 e temperature in calo fino ai +26°C.

La sera a Pistoia sarà caratterizzata da piogge leggere con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 47% intorno alle 18:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C con una brezza proveniente da Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni potrebbero persistere anche nelle ore serali con una copertura nuvolosa intorno al 53% intorno alle 19:00 e 20:00, con temperature in ulteriore calo fino ai +22°C.

In conclusione, per Martedì 3 Settembre a Pistoia ci aspettiamo una giornata con condizioni meteo variabili e possibili piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +20°C e i +31°C. È consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni e munirsi di un ombrello nel caso in cui si prevedano spostamenti all’aperto. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Pistoia.

Tutti i dati meteo di Martedì 3 Settembre a Pistoia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.9° perc. +20.1° prob. 6 % 4.5 NNE max 4.7 Grecale 84 % 1015 hPa 4 poche nuvole +19.7° perc. +19.8° prob. 11 % 4.4 N max 4.6 Tramontana 81 % 1016 hPa 7 cielo sereno +24.2° perc. +24.4° Assenti 2.1 E max 2.9 Levante 65 % 1016 hPa 10 cielo sereno +29.4° perc. +29.6° prob. 4 % 5.7 SSE max 6.2 Scirocco 45 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +31.4° perc. +31° 0.18 mm 7.3 S max 10.4 Ostro 37 % 1015 hPa 16 nubi sparse +28.9° perc. +29.7° prob. 34 % 5.3 O max 9 Ponente 51 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +23.2° perc. +23.5° 0.14 mm 4.4 N max 5.6 Tramontana 75 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +21.5° perc. +21.8° 0.29 mm 3.9 N max 3.8 Tramontana 81 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:43

