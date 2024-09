Previsioni Meteo Pordenone: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Pordenone indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con qualche nuvola e un progressivo aumento della copertura nuvolosa verso la sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 23,4°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 5%, e l’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 68%. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est garantirà un clima piacevole.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che arriverà a toccare i 22°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con poche nuvole che non influenzeranno il bel tempo. L’umidità si ridurrà ulteriormente, portandosi al 52%, mentre il vento continuerà a soffiare leggero, mantenendo condizioni di stabilità atmosferica.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno i 23,4°C. La ventilazione rimarrà debole, con intensità che non supererà i 6 km/h. Le condizioni di bel tempo favoriranno attività all’aperto, rendendo il pomeriggio ideale per passeggiate e incontri.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che porterà il cielo a diventare progressivamente più coperto. Le temperature scenderanno a 16°C e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 78%. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 22 Settembre a Pordenone delineano una giornata inizialmente serena, con un successivo aumento della nuvolosità in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, ma senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per godere di attività all’aperto prima dell’arrivo di condizioni più variabili.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Pordenone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.7° perc. +15.1° Assenti 7.7 NNE max 8.5 Grecale 68 % 1021 hPa 3 poche nuvole +14.8° perc. +14.2° Assenti 5.5 N max 5.6 Tramontana 71 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15.5° perc. +15° Assenti 4.6 N max 4.9 Tramontana 73 % 1019 hPa 9 poche nuvole +20.8° perc. +20.4° Assenti 2.4 SE max 2.3 Scirocco 59 % 1019 hPa 12 poche nuvole +23.2° perc. +22.8° Assenti 6.1 SSO max 5.4 Libeccio 51 % 1018 hPa 15 cielo sereno +23° perc. +22.8° Assenti 5.5 SSO max 5.9 Libeccio 53 % 1016 hPa 18 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° Assenti 4.1 OSO max 5.9 Libeccio 75 % 1017 hPa 21 cielo coperto +16.5° perc. +16.2° Assenti 5.9 NNE max 6 Grecale 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:01

