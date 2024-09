Previsioni Meteo Porto Torres: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Porto Torres di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma a partire dalla mattina si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse che lasceranno spazio a un cielo sereno nel pomeriggio. Le temperature percepite si manterranno sopra i 20°C, mentre il vento soffierà con intensità moderata.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 95% e una temperatura di 20,6°C. La velocità del vento sarà di 18,3 km/h proveniente da sud, con raffiche che raggiungeranno i 30,8 km/h. L’umidità sarà alta, attestandosi intorno al 91%. Con il passare delle ore, la situazione meteo inizierà a migliorare. Alle 01:00, le nubi si diraderanno, portando a una diminuzione della copertura nuvolosa al 47% e una temperatura di 20,3°C.

Proseguendo verso la mattina, il cielo continuerà a schiarirsi. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 23,2°C con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 63%. Il vento si farà più sostenuto, raggiungendo i 27,3 km/h. Alle 12:00, il cielo sarà sereno e la temperatura salirà a 25,5°C, con un’umidità che scenderà al 55%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 25°C. Alle 15:00, la temperatura sarà di 25,2°C e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, attorno ai 29,7 km/h. La pressione atmosferica si manterrà su valori normali, intorno ai 1013 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque piacevoli. Alle 20:00, si registrerà una temperatura di 22,2°C e il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa praticamente assente. Il vento continuerà a soffiare da sud, con velocità di circa 21,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Porto Torres nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con temperature gradevoli e cieli sereni. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo questa settimana particolarmente adatta per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno sicuramente soddisfazione nelle condizioni meteo che si presenteranno.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.3° perc. +20.8° prob. 3 % 18.6 S max 30 Ostro 92 % 1015 hPa 4 nubi sparse +20° perc. +20.4° prob. 4 % 20.6 S max 37.2 Ostro 87 % 1014 hPa 7 nubi sparse +21.8° perc. +22° Assenti 25.8 S max 40.2 Ostro 74 % 1014 hPa 10 nubi sparse +24.9° perc. +24.9° Assenti 28.8 SSO max 38.3 Libeccio 58 % 1014 hPa 13 cielo sereno +25.6° perc. +25.6° Assenti 31.4 SSO max 42 Libeccio 54 % 1014 hPa 16 cielo sereno +24.4° perc. +24.6° Assenti 27.6 SSO max 41 Libeccio 62 % 1013 hPa 19 cielo sereno +22.4° perc. +22.7° Assenti 22.4 S max 40.4 Ostro 75 % 1013 hPa 22 cielo sereno +22° perc. +22.2° Assenti 23.2 S max 40.4 Ostro 76 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 19:12

