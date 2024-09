Previsioni Meteo Porto Torres: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Porto Torres per Mercoledì 11 Settembre si presenteranno favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la giornata, si registreranno valori di temperatura che varieranno tra i 21,6°C e i 24°C, accompagnati da una leggera brezza proveniente da ovest. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1012 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa 21,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attestandosi al 4%, e il vento soffierà da ovest a una velocità di 16 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura subirà lievi fluttuazioni, mantenendosi sempre sopra i 21°C fino all’alba.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 24°C intorno alle 11:00. La brezza vivace accompagnerà la giornata, con raffiche che potranno arrivare fino a 29 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. Il vento continuerà a soffiare da nord-ovest, mantenendo una certa intensità, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. Non si registreranno precipitazioni, garantendo così un pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole verso le ore serali. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Porto Torres nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo il clima ideale per godere delle bellezze della zona. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per approfittare di queste giornate di sole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.9° perc. +21.9° Assenti 18.1 O max 25.4 Ponente 69 % 1010 hPa 4 cielo sereno +21.4° perc. +21.4° Assenti 18 O max 25.7 Ponente 68 % 1009 hPa 7 poche nuvole +23.1° perc. +23.2° Assenti 17.9 ONO max 20.8 Maestrale 65 % 1010 hPa 10 cielo sereno +24° perc. +24.1° Assenti 25.9 ONO max 26.6 Maestrale 60 % 1011 hPa 13 cielo sereno +23.8° perc. +23.7° Assenti 29.3 NO max 32.4 Maestrale 57 % 1012 hPa 16 cielo sereno +22.9° perc. +22.8° Assenti 24.3 ONO max 29.2 Maestrale 60 % 1012 hPa 19 cielo sereno +21.6° perc. +21.5° Assenti 18.9 O max 28.9 Ponente 66 % 1012 hPa 22 cielo sereno +21.8° perc. +21.9° Assenti 23.6 O max 33.6 Ponente 69 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:37

