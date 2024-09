Previsioni Meteo Rosolini: il bollettino per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3% e temperature attorno ai 22,2°C. Il vento soffierà a 11,1 km/h da Ovest, mentre l’umidità si attesterà all’84%. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a 27,2°C e l’umidità scenderà al 67%. Nel pomeriggio, si stabilizzeranno attorno ai 28,6°C con una leggera brezza. Sabato, il cielo rimarrà sereno e le temperature raggiungeranno i 30,3°C. Domenica, invece, si prevede una copertura nuvolosa del 49% con temperature intorno ai 22,7°C. Il fine settimana sarà prevalentemente caldo e soleggiato.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si attesteranno attorno ai 22,2°C, con una temperatura percepita di 22,6°C. La velocità del vento sarà di 11,1 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 15,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’84%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno, raggiungendo i 24,6°C alle 07:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, toccando i 14,3 km/h. L’umidità scenderà al 67%, rendendo l’aria più gradevole. A partire dalle 09:00, la temperatura toccherà i 27,2°C, con una percezione di 28°C.

Nel pomeriggio, il clima sarà ancora favorevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 28,6°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La velocità del vento varierà tra i 22 km/h e i 23,1 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità si attesterà attorno al 52%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, arrivando a 1013 hPa.

Infine, nella sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 24,4°C alle 19:00. Il cielo rimarrà sereno, e la brezza leggera accompagnerà le ore notturne. L’umidità si stabilizzerà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014 hPa.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con un cielo sereno, anche se con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 7%. Le temperature si attesteranno attorno ai 23,7°C, con una temperatura percepita di 23,9°C. La velocità del vento sarà di 9,8 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 10,6 km/h. L’umidità si manterrà al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 28,4°C alle 08:00. La velocità del vento aumenterà, toccando i 13,1 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi al 48%. Alle 10:00, la temperatura raggiungerà i 29,9°C, con una percezione di 30,3°C.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 30,3°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La velocità del vento varierà tra i 22,5 km/h e i 23,8 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità si attesterà attorno al 46%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, arrivando a 1012 hPa.

Infine, nella sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 23,6°C alle 20:00. Il cielo rimarrà sereno, e la brezza leggera accompagnerà le ore notturne. L’umidità si stabilizzerà attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1015 hPa.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 49%. Le temperature si attesteranno attorno ai 22,7°C, con una temperatura percepita di 23,1°C. La velocità del vento sarà di 2,3 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’81%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo passerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno attorno ai 22,4°C, con una temperatura percepita di 22,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, toccando i 4,8 km/h. L’umidità rimarrà alta, attestandosi all’82%.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con temperature che si attesteranno attorno ai 25,9°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La velocità del vento varierà tra i 6,4 km/h e i 7,8 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità si attesterà attorno al 42%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, arrivando a 1016 hPa.

Infine, nella sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 20,1°C alle 20:00. Il cielo rimarrà sereno, e la brezza leggera accompagnerà le ore notturne. L’umidità si stabilizzerà attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1019 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Rosolini si preannuncia prevalentemente sereno e caldo, con temperature che toccheranno punte elevate, specialmente durante il Sabato. La notte di Venerdì e Sabato offrirà condizioni ideali per attività all’aperto, mentre Domenica vedrà un incremento della nuvolosità, ma senza particolari fenomeni di maltempo. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere di piacevoli momenti all’aria aperta.

