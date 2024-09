Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sant’Agata Feltria di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 11,8°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 14,6°C entro le 07:00. Nel corso della giornata, le condizioni meteo si manterranno stabili, con una copertura nuvolosa che aumenterà, portando a un cielo prevalentemente coperto nel pomeriggio.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Sant’Agata Feltria vedrà una temperatura di 11,8°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 32% al 50%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord Ovest, con velocità che si manterranno tra i 2,4 km/h e i 3,8 km/h. L’umidità sarà alta, oscillando attorno al 95%.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che saliranno fino a 18,1°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 92%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una velocità di circa 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, mentre i venti si manterranno leggeri, provenienti principalmente da Nord Est. L’umidità aumenterà, arrivando a circa il 79%.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno a 12,8°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 60%. I venti saranno deboli, con velocità che varieranno tra 1,1 km/h e 3 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Agata Feltria indicano un Sabato 21 Settembre caratterizzato da un clima fresco e nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.8° perc. +11.5° Assenti 3 NO max 5.8 Maestrale 95 % 1021 hPa 3 nubi sparse +11.8° perc. +11.6° Assenti 2.8 ONO max 6.3 Maestrale 95 % 1021 hPa 6 nubi sparse +13.6° perc. +13.4° Assenti 2.4 NO max 6 Maestrale 92 % 1021 hPa 9 nubi sparse +16.5° perc. +16.3° Assenti 6.2 N max 6.9 Tramontana 78 % 1021 hPa 12 nubi sparse +17.9° perc. +17.5° Assenti 6.2 N max 5.3 Tramontana 68 % 1021 hPa 15 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° Assenti 5.3 NNE max 6.2 Grecale 74 % 1020 hPa 18 nubi sparse +13.4° perc. +13.2° Assenti 1.1 N max 3.3 Tramontana 91 % 1021 hPa 21 nubi sparse +12.8° perc. +12.4° Assenti 2.9 OSO max 4.7 Libeccio 90 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:05

