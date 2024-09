Previsioni Meteo Sardegna: primo assaggio d’autunno con vento, pioggia e calo termico

MeteoWeb

La Sardegna avrà un primo assaggio d’autunno giovedì 12 e venerdì 13 settembre a causa dell’arrivo di un’ampia perturbazione dal Mare del Nord e dall’Islanda, che si dirige verso il Mediterraneo centrale, coinvolgendo anche l’isola. Questo determinerà un calo termico dai 4 agli 8°C, rispetto ai +30°C registrati oggi, un aumento della ventilazione da maestrale con raffiche sino a burrasca e il rischio di mareggiate sulle coste occidentali con temporali e acquazzoni locali che potrebbero scaricare a terra sino a 40mm di pioggia nelle sei ore. Sono le previsioni meteo per la Sardegna dell’ufficio meteo della base dell’Aeronautica di Decimomannu.

“Ci sarà un deciso cambiamento del tempo dalla tarda mattinata di domani – spiegano dall’ufficio meteo – dovremmo avere le prime precipitazioni con temporali locali, un aumento della nuvolosità e caratteristiche tipicamente autunnali. Venerdì potremmo aspettarci un piccolo colpo di coda a causa di un’area ciclonica sul Golfo Ligure e quindi una nuova perturbazione nel centro-nord Sardegna”.

Nei giorni successivi ci sarà invece un miglioramento, con residue instabilità che, sabato 14, potrebbero dare corso a locali precipitazioni nelle ore più calde e nelle zone centrali dell’isola. “Domenica il tempo tenderà a migliorare e il cielo sarà prevalentemente sereno – spiegano i meteorologi dell’Aeronautica – Dopo il calo termico di giovedì con 4°C in meno, venerdì anche 8°C in meno, sabato le temperature riprendono a risalire e si ritornerà tra i +25-30°C”.

