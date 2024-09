Previsioni Meteo Scicli: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Scicli si troverà a vivere condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per tutta la giornata, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La temperatura percepita sarà in linea con quella reale, garantendo un comfort climatico ottimale. I venti, prevalentemente da ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma senza particolari raffiche. L’umidità si manterrà su livelli moderati, contribuendo a un clima piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,7°C, con una leggera diminuzione che porterà i valori a 19,4°C e 19,1°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 6%. I venti soffieranno da nord-ovest a una velocità di circa 3,5 km/h, garantendo una serata tranquilla e senza precipitazioni.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 24,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà assente, con un’umidità che varierà dal 39% al 44%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 17 km/h nel tardo mattino, mantenendo comunque una sensazione di freschezza. Questo clima sereno favorirà attività all’aperto e momenti di relax.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 22°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo continueranno a essere ideali per trascorrere del tempo all’aperto. I venti, che si presenteranno da ovest, raggiungeranno una velocità di circa 22,8 km/h, rendendo l’atmosfera vivace ma non eccessivamente ventosa.

Con l’arrivo della sera, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, mantenendo un clima piacevole per le attività serali. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. I venti si attenueranno, portandosi a una velocità di circa 5,8 km/h. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, e il cielo rimarrà sereno.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scicli indicano una giornata di Lunedì 30 Settembre caratterizzata da un meteo ideale, con temperature gradevoli e assenza di nuvole. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero variare leggermente ma senza particolari cambiamenti significativi. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Scicli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.4° perc. +19° Assenti 3.5 NNO max 3.1 Maestrale 61 % 1020 hPa 4 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 4.6 NO max 4.9 Maestrale 63 % 1020 hPa 7 cielo sereno +20.9° perc. +20.5° Assenti 7 O max 10.3 Ponente 55 % 1021 hPa 10 cielo sereno +24° perc. +23.4° Assenti 14 O max 13.9 Ponente 40 % 1021 hPa 13 cielo sereno +23.9° perc. +23.5° Assenti 22.8 OSO max 20.4 Libeccio 46 % 1019 hPa 16 cielo sereno +22° perc. +21.7° Assenti 17.7 O max 19.6 Ponente 54 % 1019 hPa 19 cielo sereno +20.4° perc. +20.2° Assenti 9.8 ONO max 13.5 Maestrale 66 % 1019 hPa 22 cielo sereno +19.7° perc. +19.6° Assenti 4.5 NNE max 5.8 Grecale 69 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.