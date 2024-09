Previsioni Meteo Scicli: il bollettino per il weekend 6 – 8 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Scicli indicano una variazione delle condizioni nel fine settimana. Si partirà con nubi sparse e temperature gradevoli il Venerdì, per poi passare a un Sabato con cielo sereno e temperature in aumento. Domenica, invece, si prevedono cieli coperti, temperature stabili, aumento dell’umidità e venti vivaci. Entrambi i giorni si concluderanno con cieli nuvolosi e temperature miti.

Venerdì 6 Settembre

Nella notte a Scicli, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 72%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,3°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest a 5,1km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 86% con una temperatura che raggiungerà i +27,7°C. Il vento soffierà da Nord a 3,5km/h, mentre l’umidità si attesterà al 59%. La pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo per l’81%. Le temperature saliranno fino a +31,4°C con venti provenienti da Sud a 14km/h. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, il cielo si presenterà sereno al 1% con temperature intorno ai +29,2°C. La brezza leggera proveniente da Sud – Sud Est soffierà a 5,9km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Sabato 7 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà sereno al 5% con una temperatura di +26,4°C. Il vento leggero da Sud – Sud Est soffierà a 2,8km/h. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Al mattino, il cielo si presenterà sereno al 9% con temperature intorno ai +26,1°C. Il vento proveniente da Nord Est soffierà a 1,5km/h. L’umidità sarà del 78% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno al 1% con temperature che raggiungeranno i +30,3°C. Il vento da Sud Est soffierà a 17,2km/h. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata, il cielo si presenterà sereno al 0% con temperature intorno ai +27,2°C. La brezza leggera da Est – Sud Est soffierà a 4,9km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Domenica 8 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà sereno al 55% con una temperatura di +26,8°C. Il vento leggero da Nord soffierà a 3,3km/h. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Al mattino, il cielo si presenterà sereno al 0% con temperature intorno ai +26,6°C. Il vento leggero da Nord – Nord Ovest soffierà a 3,6km/h. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 87% con temperature che raggiungeranno i +29,6°C. Il vento vivace da Sud Est soffierà a 19,6km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, il cielo si presenterà coperto al 100% con temperature intorno ai +26,6°C. Il vento da Est soffierà a 10km/h. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

In conclusione, il fine settimana a Scicli si prospetta con una variazione delle condizioni meteorologiche. Dall’inizio del weekend con nubi sparse e temperature gradevoli, si passerà a una giornata di Sabato con cielo sereno e temperature in aumento. Domenica, invece, si prevedono cieli coperti e temperature stabili, con un aumento dell’umidità e venti vivaci. Sia Sabato che Domenica si concluderanno con cieli nuvolosi e temperature miti.

