Previsioni Meteo Selargius: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Selargius indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori piuttosto gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma non si prevedono precipitazioni significative. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che lasceranno spazio a momenti di sereno, mentre le temperature continueranno a salire. Nel pomeriggio, il clima sarà particolarmente favorevole, con temperature che raggiungeranno il picco massimo. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, ma senza variazioni significative nelle condizioni generali.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Selargius presenterà un cielo coperto con una temperatura di +20,7°C e un’umidità del 73%. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 3,7 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa rimarrà al 100%, mantenendo una temperatura costante attorno ai 20,7°C fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere coperto, ma si inizieranno a notare delle schiarite. La temperatura salirà a +21°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 77%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,2 km/h. Proseguendo verso le 09:00, la temperatura toccherà i 24,9°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’89%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un cielo sereno, con temperature che raggiungeranno un massimo di +28,1°C. L’umidità scenderà al 41%, rendendo l’aria più secca e confortevole. La brezza vivace, con velocità fino a 20 km/h, contribuirà a rendere il clima particolarmente gradevole. Le condizioni meteo rimarranno stabili anche nelle ore successive, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni.

La sera si presenterà con temperature in calo, attorno ai 20,6°C alle 23:00, e una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 42%. L’umidità salirà nuovamente, raggiungendo il 74%, mentre il vento si calmerà, mantenendosi tra i 3 e i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Selargius nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori piacevoli e condizioni meteorologiche favorevoli. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo ideale il clima per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.7° perc. +20.7° prob. 1 % 4.7 N max 6.3 Tramontana 73 % 1015 hPa 4 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° prob. 1 % 3.6 NNO max 4.9 Maestrale 76 % 1014 hPa 7 nubi sparse +22.3° perc. +22.4° prob. 1 % 9.3 NO max 12.1 Maestrale 71 % 1016 hPa 10 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 8.8 O max 14.5 Ponente 50 % 1016 hPa 13 cielo sereno +27.9° perc. +27.8° Assenti 14.3 SO max 20.3 Libeccio 43 % 1015 hPa 16 nubi sparse +26.7° perc. +26.7° Assenti 18 O max 21.3 Ponente 43 % 1015 hPa 19 poche nuvole +22.3° perc. +22.3° Assenti 8.4 ONO max 10 Maestrale 64 % 1017 hPa 22 nubi sparse +20.9° perc. +20.9° Assenti 4.7 ONO max 5.6 Maestrale 72 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:11

