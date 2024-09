Previsioni Meteo Seregno: tutti i dettagli per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Seregno si prevedono condizioni meteo stabili e piacevoli. Durante la giornata, il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa nel pomeriggio. Le temperature saranno gradevoli, con valori che si attesteranno tra i +18,2°C e i +27°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con picchi intorno al 13% durante le ore centrali della giornata.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 00:00, il cielo sarà sereno con una temperatura di +19,5°C e una leggera brezza proveniente da Nord. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del giorno successivo.

Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno con poche nuvole, con temperature in aumento che raggiungeranno i +24,7°C verso le 10:00. Il vento sarà debole e la copertura nuvolosa si attesterà intorno all’11%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con qualche nuvola sporadica, le temperature massime si registreranno intorno ai +27°C. Il vento sarà sempre leggero e la copertura nuvolosa si manterrà intorno al 6-7%.

In serata, il cielo presenterà poche nuvole con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +21,2°C verso le 23:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 26%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Seregno indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con temperature gradevoli e venti leggeri. Le previsioni per i prossimi giorni confermano un trend di bel tempo e temperature piacevoli, ideali per godersi le ultime giornate estive.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.5° perc. +19.5° Assenti 4.5 N max 5.4 Tramontana 78 % 1016 hPa 3 cielo sereno +18.7° perc. +18.8° Assenti 3.4 NNE max 4.4 Grecale 81 % 1016 hPa 6 cielo sereno +18.9° perc. +19° Assenti 3.2 NNE max 4.5 Grecale 80 % 1016 hPa 9 poche nuvole +23.7° perc. +23.8° Assenti 4.4 SSE max 4.5 Scirocco 62 % 1016 hPa 12 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 6.4 S max 5.8 Ostro 49 % 1015 hPa 15 cielo sereno +26.8° perc. +26.9° Assenti 5.5 S max 5.2 Ostro 45 % 1014 hPa 18 cielo sereno +23.4° perc. +23.4° Assenti 1.9 ONO max 2.3 Maestrale 61 % 1015 hPa 21 poche nuvole +21.8° perc. +21.8° Assenti 4.9 NNO max 5.4 Maestrale 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:44

