Previsioni Meteo Seregno: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Seregno indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e momenti di pioggia leggera. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si coprirà progressivamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da nord. Con l’arrivo della mattina, la situazione meteo migliorerà temporaneamente, con schiarite che porteranno a un aumento delle temperature fino a 23°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cielo sereno che favorirà un ulteriore innalzamento delle temperature, raggiungendo i 24°C. Tuttavia, a partire dal tardo pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: le nubi torneranno a farsi più dense e si prevede l’arrivo di piogge leggere. Le precipitazioni si intensificheranno nella sera, con valori di umidità che saliranno fino al 95% e temperature che scenderanno a 18°C.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto, con temperature che continueranno a scendere fino a raggiungere i 17°C. Le condizioni di umidità elevata e la copertura nuvolosa persisteranno, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Seregno nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità. Dopo una giornata di pioggia leggera, si prevede un miglioramento temporaneo nel weekend, ma è possibile che il maltempo faccia nuovamente capolino nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.3° perc. +15.9° prob. 3 % 5.5 NNE max 6.4 Grecale 73 % 1020 hPa 3 nubi sparse +15.8° perc. +15.3° prob. 1 % 7 N max 8.6 Tramontana 72 % 1020 hPa 6 nubi sparse +15.7° perc. +15.1° Assenti 7.8 N max 12.9 Tramontana 69 % 1020 hPa 9 nubi sparse +21.3° perc. +20.8° Assenti 5 NO max 6.7 Maestrale 48 % 1020 hPa 12 nubi sparse +23.9° perc. +23.4° Assenti 5.4 SO max 5.2 Libeccio 39 % 1020 hPa 15 poche nuvole +23.8° perc. +23.2° Assenti 4.9 S max 5.3 Ostro 39 % 1019 hPa 18 pioggia leggera +20° perc. +19.7° 0.19 mm 7.9 ESE max 18 Scirocco 63 % 1021 hPa 21 cielo coperto +18.2° perc. +18° prob. 25 % 4.7 ENE max 9.2 Grecale 74 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:19

