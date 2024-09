Previsioni Meteo Sestu: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 21 Settembre a Sestu si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto per l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,3°C e i 24,7°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’80%, contribuendo a una sensazione di caldo moderato. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo grigio possa influenzare l’atmosfera.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 19°C, con una copertura nuvolosa che varierà da nubi sparse a cielo coperto. La brezza leggera proveniente da Est e Sud Est garantirà un clima gradevole, con umidità che si aggirerà attorno all’80%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24,7°C entro mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 17,5 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza nonostante l’umidità. L’assenza di precipitazioni renderà la mattinata ideale per le attività quotidiane.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 23,2°C alle ore 16:00. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, fino a 21,6 km/h, e il cielo rimarrà coperto. Anche in questo intervallo non si prevedono piogge, ma l’umidità potrebbe aumentare, portando a una sensazione di caldo umido.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà coperto e il vento si calmerà, rendendo l’atmosfera più tranquilla. L’umidità si manterrà alta, ma non ci saranno variazioni significative nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sestu indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la presenza di umidità potrebbe continuare a influenzare la sensazione di caldo. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo coperto potrebbe persistere anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Sestu

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.3° perc. +19.4° Assenti 7.2 ESE max 9.5 Scirocco 80 % 1018 hPa 4 nubi sparse +18.3° perc. +18.3° Assenti 5.6 E max 7.1 Levante 83 % 1018 hPa 7 cielo coperto +20.3° perc. +20.3° Assenti 7.3 E max 10.9 Levante 74 % 1019 hPa 10 cielo coperto +23.9° perc. +23.8° Assenti 16.8 SE max 18.6 Scirocco 59 % 1019 hPa 13 cielo coperto +24.6° perc. +24.6° Assenti 18 SSE max 17.9 Scirocco 56 % 1018 hPa 16 cielo coperto +23.2° perc. +23.2° Assenti 17 SSE max 21.6 Scirocco 64 % 1017 hPa 19 cielo coperto +20.8° perc. +20.9° Assenti 9.1 ESE max 15.2 Scirocco 75 % 1018 hPa 22 cielo coperto +20.2° perc. +20.3° Assenti 7.4 SE max 11.2 Scirocco 77 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.