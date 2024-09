Previsioni Meteo Sestu: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Sestu indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio prevalentemente sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco massimo di circa 23,6°C nel corso della giornata. La presenza di venti freschi, provenienti da Nord Ovest, contribuirà a rendere l’atmosfera più frizzante, specialmente nelle ore centrali.

Nella notte, Sestu si presenterà con cielo coperto e una temperatura che scenderà fino a 21,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con venti che soffieranno a 16,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’88%, creando un ambiente piuttosto umido.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno tra 19,7°C e 23,3°C. I venti continueranno a mantenere una certa intensità, raggiungendo punte di 36,3 km/h. La copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, portando a un miglioramento delle condizioni meteo.

Nel pomeriggio, si assisterà a un netto miglioramento, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature toccheranno il loro massimo di 23,6°C, mentre i venti freschi continueranno a soffiare, mantenendo l’aria piacevole. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi attorno al 35%, rendendo il clima più secco e confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 16,5°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 28 Settembre a Sestu evidenziano una giornata che inizierà con nuvole e temperature miti, per poi evolversi in un pomeriggio sereno e gradevole. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Sestu

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.7° perc. +22.3° prob. 5 % 10.6 NO max 18.7 Maestrale 90 % 1013 hPa 4 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° prob. 5 % 20.4 NO max 34.2 Maestrale 80 % 1014 hPa 7 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° Assenti 25.6 NO max 36.8 Maestrale 67 % 1016 hPa 10 nubi sparse +23.3° perc. +22.7° Assenti 33.3 NO max 39.1 Maestrale 40 % 1018 hPa 13 cielo sereno +23.3° perc. +22.6° Assenti 37.7 NO max 46 Maestrale 35 % 1018 hPa 16 poche nuvole +20.4° perc. +19.7° Assenti 32.3 NO max 47.5 Maestrale 45 % 1018 hPa 19 cielo sereno +17.2° perc. +16.7° Assenti 23.4 NO max 44.2 Maestrale 65 % 1020 hPa 22 cielo sereno +16.5° perc. +16° Assenti 17 NO max 37.4 Maestrale 67 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.