Previsioni Meteo Sestu: tutti i dettagli per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa 21,7°C e umidità al 66%. Durante la mattina, si prevede un aumento della temperatura fino a 30,4°C, con un vento che raggiungerà i 13 km/h. Nel pomeriggio, la temperatura massima toccherà 30,9°C e l’umidità scenderà al 40%. La sera, le temperature caleranno a 22,1°C. Sabato, inizialmente sereno, il cielo diventerà coperto con temperature attorno ai 19,2°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento, con temperature intorno ai 23,5°C. Domenica, il cielo sarà sereno e le temperature raggiungeranno i 23°C, rendendo le condizioni ideali per attività all’aperto.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,7°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 66% e una pressione atmosferica di 1014 hPa. La velocità del vento sarà di circa 2,8 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,8 km/h. Questo clima mite continuerà fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sempre sereno e una temperatura che salirà fino a 30,4°C entro le ore 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13 km/h con direzione Sud-Sud Ovest. L’umidità si ridurrà al 42%, rendendo l’atmosfera più secca e piacevole. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1012 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno e la temperatura massima toccherà i 30,9°C alle ore 13:00. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 14,8 km/h, mantenendo una brezza vivace. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 40%. Le condizioni meteo favorevoli favoriranno attività all’aperto.

Infine, nella sera, le temperature inizieranno a calare, con valori che si aggireranno intorno ai 22,1°C alle ore 22:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 86%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con un cielo sereno inizialmente, ma si evolverà in condizioni di cielo coperto a partire dall’01:00. La temperatura si attesterà intorno ai 21,4°C e la velocità del vento aumenterà fino a 9,1 km/h. L’umidità sarà alta, al 88%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1013 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che scenderà fino a 19,2°C alle ore 06:00. La velocità del vento raggiungerà i 23,1 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire fino a 1016 hPa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che diventerà sereno e una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 23,5°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, attorno ai 34,5 km/h, con una direzione costante da Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 40%, rendendo l’atmosfera più gradevole.

Nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura scenderà fino a 16,9°C alle ore 20:00. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, attorno ai 22,7 km/h, con umidità che si manterrà al 64%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 16,7°C. La velocità del vento sarà di 22,1 km/h, rendendo l’atmosfera fresca. L’umidità si attesterà al 62%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno con una temperatura che salirà fino a 21,8°C entro le ore 10:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 30 km/h, con una direzione costante da Nord Ovest. L’umidità scenderà al 40%, rendendo l’atmosfera più secca e piacevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno favorevoli con un cielo sereno e una temperatura che toccherà i 23°C alle ore 12:00. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 26,8 km/h, mantenendo una brezza tesa. L’umidità si attesterà al 35%, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, la temperatura scenderà fino a 15,6°C alle ore 23:00. Il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento si ridurrà a 6 km/h, creando un clima tranquillo. L’umidità aumenterà al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Sestu si preannuncia con un Venerdì caldo e soleggiato, seguito da un Sabato variabile con un miglioramento nel pomeriggio. La Domenica offrirà condizioni ideali per attività all’aperto, con cieli sereni e temperature gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere di momenti di svago e relax.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.