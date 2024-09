Previsioni Meteo Terni: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Terni per Giovedì 12 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con piogge che si intensificheranno durante le ore centrali del giorno. I venti si presenteranno moderati, contribuendo a un abbassamento della percezione termica.

Nella notte, le previsioni del tempo indicano una situazione di nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai +18,9°C. La velocità del vento sarà di circa 9,8 km/h, proveniente da sud, e la probabilità di precipitazioni sarà del 31%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 94%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1009 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, portando piogge leggere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +20°C alle 08:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 15,8 km/h, con raffiche che potranno toccare i 36,6 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con valori che raggiungeranno il 100%. L’umidità si manterrà attorno all’86%, con una pressione atmosferica in calo a 1008 hPa.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle piogge, che si intensificheranno. Le temperature massime toccheranno i +22,7°C alle 14:00, mentre le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che raggiungeranno i 1.61 mm alle 12:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 20 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 41,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a cadere, con temperature che scenderanno fino a +16,9°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sostenuta, con valori di circa 10 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà elevata, toccando il 98%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 98%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, arrivando a 1004 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terni nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Giovedì 12 Settembre, gli abitanti dovranno prepararsi a una giornata caratterizzata da piogge persistenti e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e di adottare le necessarie precauzioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.6° perc. +18.9° Assenti 11.2 SSE max 28.7 Scirocco 94 % 1009 hPa 4 nubi sparse +18.8° perc. +19° prob. 11 % 13.3 SSE max 35.2 Scirocco 89 % 1009 hPa 7 cielo coperto +19.7° perc. +20° prob. 49 % 13.8 SSE max 35 Scirocco 87 % 1008 hPa 10 pioggia leggera +20.3° perc. +20.6° 0.68 mm 17.5 SSE max 35.9 Scirocco 87 % 1008 hPa 13 pioggia leggera +22° perc. +22.3° 0.97 mm 21.7 SSO max 41.3 Libeccio 75 % 1007 hPa 16 pioggia moderata +20.2° perc. +20.4° 1.03 mm 21 SO max 41.8 Libeccio 79 % 1007 hPa 19 pioggia moderata +17.4° perc. +17.7° 2.21 mm 10.9 S max 24.5 Ostro 96 % 1007 hPa 22 pioggia leggera +17° perc. +17.2° 0.89 mm 10.2 SSE max 23.3 Scirocco 96 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:19

