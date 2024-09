Previsioni Meteo Terni: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Terni di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,2°C della notte e i 25,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,9 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, Terni avrà un cielo prevalentemente sereno, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. L’umidità sarà alta, attorno al 90%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un rapido riscaldamento. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 25,9°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 7%. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra i 3 e i 6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 45%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno un’intensità del 80%. Le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi intorno ai 24°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 27%. Il vento continuerà a soffiare da ovest-nord-ovest, mantenendo una velocità moderata.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con il cielo che diventerà parzialmente coperto. Le temperature scenderanno fino a 16°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’87%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 4,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terni nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con possibilità di nuvolosità crescente e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un aumento della probabilità di pioggia. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.8° perc. +14.6° Assenti 5.7 ENE max 5.3 Grecale 90 % 1020 hPa 5 nubi sparse +14.3° perc. +14.1° Assenti 5.9 NE max 5.5 Grecale 89 % 1020 hPa 8 cielo sereno +21.3° perc. +21.1° Assenti 3 N max 4 Tramontana 61 % 1020 hPa 11 cielo sereno +25.6° perc. +25.4° Assenti 6 ONO max 4.7 Maestrale 47 % 1019 hPa 14 nubi sparse +25.2° perc. +25.1° prob. 21 % 4.7 ONO max 4.5 Maestrale 48 % 1018 hPa 17 nubi sparse +20.6° perc. +20.5° prob. 27 % 2.3 SSO max 4 Libeccio 69 % 1019 hPa 20 nubi sparse +17.8° perc. +17.9° Assenti 3.9 E max 3.6 Levante 84 % 1021 hPa 23 nubi sparse +16.6° perc. +16.5° Assenti 4.9 ENE max 4.4 Grecale 87 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.