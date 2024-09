Previsioni Meteo Terni: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Terni di Sabato 28 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera durante la notte, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole. La mattina si presenterà con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 23°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima più secco e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La sera sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno, con temperature in calo fino a 15°C.

Durante la notte, Terni sperimenterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 67%. Le temperature si manterranno tra i 18,5°C e i 19,4°C, con una velocità del vento che varierà tra 9,3 km/h e 11,6 km/h, proveniente principalmente da Sud-Sud Est. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 96%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo passerà da nubi sparse a cielo coperto e poi di nuovo a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 23°C entro le 11:00. La velocità del vento aumenterà, toccando punte di 18,4 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi intorno al 48%.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con poche nuvole e temperature che si manterranno attorno ai 22°C. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più gradevole. L’umidità continuerà a scendere, portandosi al 44%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Il cielo rimarrà nubi sparse, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terni nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di Sabato con un inizio piovoso, si prevede un clima più stabile e secco per Domenica e Lunedì, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista di un possibile ritorno di condizioni più instabili nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19° perc. +19.4° 0.11 mm 9.4 SSE max 23.7 Scirocco 95 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +18.6° perc. +19.1° 0.45 mm 11.4 SSE max 29.6 Scirocco 96 % 1011 hPa 7 cielo coperto +19.8° perc. +20.2° prob. 25 % 14.4 S max 31.6 Ostro 89 % 1011 hPa 10 nubi sparse +23° perc. +22.7° prob. 27 % 18.4 SSO max 30.2 Libeccio 52 % 1012 hPa 13 poche nuvole +22.8° perc. +22.2° Assenti 11.7 SSO max 21.9 Libeccio 44 % 1012 hPa 16 poche nuvole +19.8° perc. +19.4° Assenti 8.7 S max 17 Ostro 59 % 1013 hPa 19 nubi sparse +16.3° perc. +16° Assenti 0.8 ENE max 4.9 Grecale 75 % 1016 hPa 22 nubi sparse +15.1° perc. +14.8° Assenti 4.9 NNE max 8 Grecale 80 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:51

