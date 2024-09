Previsioni Meteo Trani: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Trani indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un leggero aumento, raggiungendo i 22°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 29,4 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 44% e il 67%.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 92%. Le temperature percepite saranno leggermente inferiori rispetto a quelle effettive, con valori che si aggireranno attorno ai 19°C. La velocità del vento varierà tra i 15 km/h e i 20 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 21,9°C alle 11:00. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendosi attorno ai 22 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque su valori piuttosto elevati.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La ventilazione si farà più leggera, con raffiche che non supereranno i 17 km/h. L’umidità si manterrà tra il 47% e il 56%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 19°C. La ventilazione si attenuerà ulteriormente, con velocità del vento che scenderanno sotto i 10 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 55%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trani nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. La ventilazione sarà moderata, ma non si prevedono precipitazioni significative. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.3° perc. +19.1° Assenti 16.9 ONO max 22.4 Maestrale 67 % 1013 hPa 3 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 16 O max 19.9 Ponente 65 % 1012 hPa 6 nubi sparse +19.8° perc. +19.3° Assenti 23.5 NO max 29.4 Maestrale 58 % 1012 hPa 9 cielo coperto +20.2° perc. +19.6° Assenti 23 NO max 27.8 Maestrale 51 % 1012 hPa 12 cielo coperto +22° perc. +21.4° Assenti 22.3 NNO max 24.6 Maestrale 44 % 1012 hPa 15 cielo coperto +21° perc. +20.5° Assenti 16.7 N max 17.6 Tramontana 50 % 1011 hPa 18 cielo coperto +20° perc. +19.6° Assenti 15.4 N max 17.1 Tramontana 58 % 1012 hPa 21 cielo coperto +20.1° perc. +19.7° Assenti 9.2 N max 12 Tramontana 56 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 18:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.