Previsioni Meteo Veneto: fase perturbata da mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Un labile promontorio anticiclonico, che inizialmente espande la sua influenza dal Mediterraneo sul Veneto, sta cedendo progressivamente spazio a correnti occidentali associate ad una bassa pressione che dalla Gran Bretagna si sposterà verso est: fino a martedì 1 ottobre, le giornate saranno a tratti nuvolose, ma non sono previste precipitazioni significative sulla regione. Da mercoledì 2, una saccatura, associata alla suddetta depressione porterà una fase perturbata con frequenti annuvolamenti, precipitazioni, rinforzo dei venti e calo termico. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Lunedì 30

Tratti di sereno alternati ad annuvolamenti irregolari, ma in prevalenza senza precipitazioni. Temperature diurne in leggero calo in pianura e nelle valli e in ripresa in quota. Venti in quota deboli da ovest, lungo la costa deboli/moderati da sud-est, altrove variabili.

Martedì 1

Cielo: Cielo irregolarmente nuvoloso con nubi in aumento nel corso della giornata.

Precipitazioni: Nella prima metà della giornata assenti. Nel corso del pomeriggio aumento della probabilità di precipitazioni fino a medio-bassa (25-50%) sulle zone centrali e settentrionali, bassa (5-25%) sulla pianura meridionale.

Temperature: In montagna senza notevoli variazioni; in pianura minime in lieve rialzo, massime tendenti al calo.

Venti: In quota inizialmente deboli/moderati occidentali, dal pomeriggio in intensificazione e rotazione fino a divenire tesi da sud-ovest. In pianura deboli/moderati da nord-est, a tratti da sud-est lungo la costa.

Mare: Calmo, o poco mosso a fine giornata.

Mercoledì 2

Cielo: In prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, salvo temporanee parziali schiarite.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni sparse e intermittenti, in prevalenza di moderata intensità, con possibili rovesci o locali temporali, soprattutto su pianura e costa nella seconda parte della giornata.

Temperature: In locale lieve rialzo in pianura e nei valori minimi in montagna; in diminuzione le massime nelle valli.

Venti: In quota, inizialmente moderati/tesi da sud-ovest, poi in attenuazione e rotazione fino a divenire deboli settentrionali; nelle valli variabili. In pianura in prevalenza da nord-est deboli/moderati; su pianura sud e costa a tratti meridionali, moderati o temporaneamente tesi.

Mare: Da poco mosso a mosso in serata.

Giovedì 3

In prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con alta probabilità di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature in diminuzione. Venti moderati/tesi da nord-est in pianura.

Venerdì 4

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con modeste precipitazioni a carattere discontinuo. Temperature in locale variazione, prevalentemente in diminuzione nei valori massimi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.