Previsioni Meteo Veneto: mercoledì nuova perturbazione e calo delle temperature

“Nel pomeriggio di lunedì si completerà il passaggio dei nuclei instabili che hanno interessato la regione dal pomeriggio di domenica. Martedì correnti nord-occidentali relativamente più stabili e asciutte porteranno una fase in cui prevarranno gli spazi di sereno e non si avranno precipitazioni significative. Da mercoledì, la discesa di correnti cicloniche associate ad una vasta bassa pressione centrata a nord della penisola scandinava determinerà il passaggio di una nuova perturbazione e un ulteriore sensibile calo delle temperature“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi crescenti schiarite alternate a residui annuvolamenti; probabile qualche maggiore addensamento anche associato a tratti di instabilità: saranno ancora possibili sporadici rovesci o occasionali temporali, associato ai quali non è del tutto escluso qualche fenomeno intenso tra Prealpi e pianura. Temperature senza notevoli variazioni o tendenti alla diminuzione. Venti deboli o a tratti moderati, in quota da nord-ovest, in pianura da nord-est.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso tempo parzialmente soleggiato, con possibili maggiori annuvolamenti nella seconda parte della giornata. Possibili locali riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti nella prima metà della giornata; dalle ore centrali probabilità bassa (5-25%) di locali piovaschi su Prealpi e pianura.

Temperature: Minime in diminuzione, massime in ripresa. Valori in linea con la media del periodo.

Venti: In quota deboli, a tratti moderati, soprattutto nella prima parte della giornata da nord-ovest; altrove variabili, con qualche brezza nelle valli e sul litorale.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso nelle prime ore.

Mercoledì 11 nella prima metà della giornata tratti di sereno soprattutto su pianura centro-meridionale e costa, alternati a crescenti annuvolamenti a partire dalle zone montane; nel corso del pomeriggio estensione della nuvolosità a tutta la regione.

Precipitazioni: Probabilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, in aumento, a partire dalle zone montane, fino a alta (75-100%) su Dolomiti e Prealpi, medio-alta (50-75%) sulla pianura centrale e settentrionale, medio-bassa (25-50%) verso sud.

Temperature: Minime stazionarie o tendenti al rialzo, massime prevalentemente in diminuzione.

Venti: In quota moderati da sudovest; nelle valli variabili. In pianura moderati perlopiù da nord-est, salvo lungo la costa, soprattutto nel pomeriggio, quando si disporranno dai settori meridionali.

Mare: Poco mosso, con moto ondoso in intensificazione nel pomeriggio/sera fino a mosso.

Giovedì 12 tempo perturbato con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, più consistenti sulle zone centro-settentrionali, con limite delle nevicate in abbassamento fin sotto i 2000 m sulle Dolomiti. Possibile diradamento dei fenomeni in serata sulle zone pianeggianti. Temperature in netto calo con massime ben inferiori alla media del periodo.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, venerdì 13 settembre è atteso cielo nuvoloso, a tratti molto nuvoloso, soprattutto in pianura, con probabili precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Ulteriore calo dei valori termici.

