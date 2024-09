Previsioni Meteo Veneto, nubi e fasi di precipitazioni nei prossimi giorni

MeteoWeb

Rinforza il vento sud-occidentale in quota per l’avvicinarsi di un’ampia saccatura di origine atlantica, fino al transito di questa sull’Italia, destinato a completarsi nel fine settimana; per il Veneto, si prevedono, dunque, alcuni giorni con parecchie nubi e varie fasi di precipitazioni soprattutto in montagna, seguiti infine da un aumento degli spazi di sereno; escursione termica ridotta nelle giornate nuvolose, in aumento con aria più fredda da sabato. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Mercoledì 25

Variabilità, con nubi irregolari più presenti in montagna e spazi di sereno più presenti in pianura; possibili in qualche momento modeste precipitazioni, locali sulle zone pianeggianti e da locali a sparsi su quelle montane.

Giovedì 26

Cielo: Cielo sulle zone montane da nuvoloso a molto nuvoloso o coperto, su quelle pianeggianti da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con maggior presenza di schiarite.

Precipitazioni: Probabilità crescente di fenomeni locali sulle zone pianeggianti, nelle prime ore locali e poi da sparsi a relativamente diffusi sulle zone montane, con qualche possibile rovescio.

Temperature: In aumento, salvo le massime sulle zone montane e pedemontane, per le quali sono attese contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota, perlopiù forti sud-occidentali; su costa e pianura meridionale inizialmente da deboli a moderati e poi da moderati a localmente tesi, dai quadranti meridionali; altrove in genere deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi.

Mare: Nelle prime ore poco mosso, poi mosso, a fine giornata anche molto mosso al largo del litorale nord.

Venerdì 27

Cielo: Cielo all’inizio della giornata molto nuvoloso o coperto, poi da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso con schiarite più significative verso sera da sud.

Precipitazioni: Fino alle ore centrali fenomeni abbastanza diffusi sulle zone montane e pedemontane, sparsi altrove, anche con rovesci e qualche temporale almeno in pianura; diradamento da sud-ovest nel pomeriggio e soprattutto in serata, più generalizzato sulle zone pianeggianti.

Temperature: Prevale un moderato aumento.

Venti: In quota, perlopiù forti sud-occidentali; su zone meridionali e costiere fino alle ore centrali da moderati a tesi e poi da moderati a deboli, dai quadranti meridionali; altrove in genere deboli con direzione variabile, ma con qualche locale moderato rinforzo a tratti.

Mare: Nella prima parte della giornata da mosso a molto mosso, poi da molto mosso a mosso.

Sabato 28

Tempo nel complesso variabile, con addensamenti nuvolosi più significativi nelle prime ore sulle zone montane e nelle ultime ore a sud-est, per il resto schiarite anche ampie; probabili alcune temporanee fasi di precipitazioni, con qualche rovescio; calo delle temperature, più sensibile riguardo alle minime in montagna.

Domenica 29

Prevale un cielo poco nuvoloso con significativi spazi di sereno, a fronte di alcuni addensamenti nelle primissime ore a sud-est e da metà giornata in poi sulle zone montane, associati a qualche possibile modesta precipitazione; temperature in diminuzione, salvo locali leggere controtendenze delle minime sulla costa centro-meridionale.

