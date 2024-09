Previsioni Meteo Veneto: variabile oggi, nuove piogge dal 26 settembre

MeteoWeb

Oggi la circolazione sarà ancora in prevalenza ciclonica: in Veneto, il tempo sarà variabile, a tratti instabile tra il pomeriggio e la notte specie sul centro-nord. In seguito, dopo una temporanea pausa relativamente più stabile fino alla mattina di giovedì 26 settembre, dal pomeriggio dello stesso giorno, un flusso da sud-ovest, convogliato da una saccatura in approfondimento sull’Europa occidentale, apporterà nuove piogge, che, in più fasi, interesseranno soprattutto le zone centro-settentrionali della regione. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Martedì 24

Nuvolosità irregolare e schiarite; dal pomeriggio inoltrato probabile nuova fase di instabilità, anche con rovesci e temporali, su zone montane, pedemontane e pianura nord-orientale; non esclusi fenomeni localmente intensi tra Prealpi e pianura. Temperature diurne senza notevoli variazioni, o tendenti alla diminuzione in montagna. Venti in quota deboli/moderati da sudovest; in pianura moderati, in prevalenza da sud-ovest, salvo tratti di rinforzi dai settori meridionali lungo la costa e tendenza a disporsi da nord-est dal tardo pomeriggio sulle zone centro-settentrionali.

Mercoledì 25

Cielo: Nuvolosità variabile, più presente fino al mattino e nel corso del pomeriggio, alternata a spazi di sereno, più ampi sulle zone di pianura.

Precipitazioni: A cavallo della mezzanotte probabilità medio-alta (50-75%) di residui fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale sulle zone montane, pedemontane e pianura nord-orientale; per il resto della giornata probabilità bassa (5-25%), o medio-bassa (25-50%) al pomeriggio in montagna, di qualche sporadica precipitazione di scarsa entità.

Temperature: Senza notevoli variazioni o in locale lieve calo.

Venti: In quota deboli/moderati da sudovest, in rinforzo dalla sera fino a tesi; nelle valli variabili. In pianura deboli, a tratti moderati, fino al mattino in prevalenza da nord-est, in seguito variabili.

Mare: Poco mosso o inizialmente mosso.

Giovedì 26

Cielo: Tratti di sereno soprattutto nella prima parte della giornata sulla pianura meridionale e lungo la costa; per il resto aumento della nuvolosità a partire da ovest, con addensamenti più consistenti sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: In prevalenza assenti in pianura; sulle zone montane e pedemontane probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse, in intensificazione a fine giornata.

Temperature: Minime in rialzo sulle zone montane, senza notevoli variazioni altrove; massime in aumento sulle zone costiere e sulla pianura meridionale, in calo altrove.

Venti: In quota forti da sud-ovest; nelle valli variabili. In pianura: sulle zone meridionali e lungo la costa, meridionali moderati o tesi; altrove deboli o moderati in prevalenza da nord-est.

Mare: Moto ondoso in intensificazione fino a molto mosso.

Venerdì 27

Nella prima metà della giornata tempo perturbato con precipitazioni diffuse soprattutto in montagna e sulla pianura centro-settentrionale; dalle ore centrali diradamento dei fenomeni e rasserenamenti, soprattutto sulle zone pianeggianti. Temperature in ripresa, più sensibile in pianura.

Sabato 28

Abbastanza soleggiato in pianura, mentre in montagna, e in parte sulla pedemontana, le schiarite si alterneranno agli annuvolamenti e saranno possibili delle precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Possibile aumento dell’instabilità su pianura e costa in serata. Temperature in diminuzione.

