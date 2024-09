Previsioni Meteo Veneto: oggi tempo perturbato, al via crollo termico

MeteoWeb

“Giovedì tempo instabile/perturbato, precipitazioni con rovesci e locali temporali, occasionalmente anche forti su pianura/costa, in diradamento da ovest in serata; marcato calo termico con limite neve in abbassamento fino intorno a 1300/1500 m su Dolomiti; venti da nord, a tratti forti sulla costa e probabili raffiche in qualche valle e sulla Pedemontana. Venerdì e sabato venti forti da nord in quota, con raffiche in qualche valle e localmente sulla pedemontana“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Una depressione in ingresso dall’Europa settentrionale ha raggiunto il Nord Italia, isolando un minimo depressionario al suolo, che tra giovedì e venerdì si sposterà dall’alto Adriatico verso il centro-sud Italia. In seguito, tra sabato e domenica, la depressione tenderà a spostarsi verso l’Europa orientale, continuando a far affluire correnti fredde da nord/nord-est. Il tempo sulla regione sarà perturbato giovedì, con precipitazioni diffuse, anche consistenti tra Prealpi e pianura centro-settentrionale. Seguirà una residua variabilità venerdì e sabato, e tempo più stabile domenica e lunedì, seppur con tratti di nuvolosità lunedì. Le temperature tra giovedì e venerdì subiranno un sensibile calo, con valori ben inferiori alla media, per poi riprendersi nei valori massimi da sabato, pur rimanendo ancora anomale per il periodo“.

Oggi tempo perturbato, con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto. Probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) di precipitazioni diffuse, con rovesci, anche forti e occasionali temporali. Il limite della neve sarà in calo fino a 2000-2400 m sulle Prealpi, più in basso sulle Dolomiti fino a circa 1500 m. Verso fine giornata probabile diradamento delle precipitazioni a partire da ovest, con ultimi fenomeni sui settori orientali/nord-orientali. Temperature massime in marcata diminuzione, con valori inferiori alla media del periodo. Venti in quota fino a metà giornata moderati da sud-ovest, poi in rotazione e intensificazione, fino a risultare tesi settentrionali a fine giornata. Su costa e zone limitrofe venti in marcato rinforzo da nord-est fino a risultare anche tesi/forti, nelle zone interne venti da nord-est deboli/moderati.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è attesa residua variabilità, con cielo al mattino in prevalenza nuvoloso, anche molto nuvoloso sui settori montani e orientali. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in attenuazione sui settori centro-occidentali, mentre verso l’area costiera tenderanno a insistere annuvolamenti, anche consistenti.

Precipitazioni: Nella notte fino al mattino probabili precipitazioni diffuse sulla pianura centro-orientale, sparse altrove, in genere di modesta entità ma con possibili locali temporali in prossimità della costa, specie su quella meridionale; limite della neve a circa 1400 m sulle Dolomiti, 1800 m sulle Prealpi. Nel pomeriggio tendenza ad esaurimento dei fenomeni sulle zone interne della pianura, mentre sui settori sud-orientali di pianura e costa, tenderanno a insistere precipitazioni a carattere sparso ed intermittente fino a parte del pomeriggio, per poi esaurirsi.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o localmente in ulteriore calo in pianura, in diminuzione in quota; massime in ulteriore calo e molto inferiori alla media del periodo.

Venti: In quota dai quadranti settentrionali in deciso rinforzo fino a risultare anche forti dal pomeriggio; saranno probabili episodi di Foehn in qualche fondovalle, specie al pomeriggio. Sulla costa nella notte fino al primo mattino venti tesi/forti da nord, in successiva attenuazione e rotazione da ovest; sul resto della pianura inizialmente variabili, poi deboli/moderati da ovest.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Sabato 14 annuvolamenti irregolari sui settori più occidentali con parziali schiarite, sui settori centro-orientali in prevalenza nuvoloso.

Precipitazioni: In prevalenza assenti al mattino. Nel pomeriggio sarà probabile qualche fiocco di neve sulle Dolomiti più settentrionali e deboli precipitazioni sparse, a tratti diffuse, su costa e pianura, specie su quella centro-orientale (probabilità medio-bassa 25-50%), generalmente assenti altrove.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni; massime in ripresa in pianura, ma ancora inferiori alla media del periodo, stazionarie sulle zone montane.

Venti: In quota persisteranno forti venti da nord, con episodi di Foehn in qualche fondovalle. In pianura venti da moderati a deboli dai quadranti occidentali, a tratti tesi al primo mattino sulla costa, in attenuazione nel pomeriggio. Saranno probabili episodi di Foehn sulle zone pedemontane occidentali, specie al mattino.

Mare: Poco mosso.

Domenica 15 condizioni di prevalente stabilità, con cielo sereno o al più a tratti poco nuvoloso sui settori orientali, fino al primo mattino, e sulle zone montane nel pomeriggio, ma generalmente senza precipitazioni associate. Temperature minime in calo, massime in lieve ulteriore aumento o localmente stazionarie in pianura. Venti in quota ancora tesi/forti dai quadranti settentrionali.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 16 settembre sono attesi annuvolamenti irregolari alternati a schiarite . Precipitazioni generalmente assenti. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale aumento in pianura, massime in calo sui settori occidentali, stazionarie altrove. Fino al primo mattino sulla costa moderati rinforzi di vento da nord-est sulla costa. In quota soffieranno ancora venti dai quadranti settentrionali tesi, anche forti nelle prime ore del mattino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.