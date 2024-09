Previsioni Meteo Veneto: variabilità tra oggi e domani

MeteoWeb

“Nel pomeriggio/sera di venerdì e nella giornata di sabato, venti forti in quota dai quadranti settentrionali, con qualche raffica di Foehn in alcune valli e localmente sulla Pedemontana“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Il minimo depressionario che ha raggiunto ieri il Nord Italia, nel corso di venerdì si sposterà dapprima verso la Croazia, per poi scendere verso i Balcani, dove insisterà fino a domenica. Da lunedì la depressione tenderà nuovamente a risalire verso nord, posizionandosi gradualmente sul centro-nord Italia martedì. Il tempo sulla regione sarà variabile tra venerdì e sabato, con presenza di nubi irregolari associate a qualche sporadica debole precipitazione, più stabile e soleggiato domenica. Da lunedì la nuvolosità tenderà nuovamente ad aumentare, associata a qualche debole precipitazione, specie dalla serata; martedì maggiore nuvolosità e probabilità di precipitazioni sparse. Le temperature venerdì subiranno un ulteriore sensibile calo, con valori ben inferiori alla media del periodo, per poi riprendersi nei valori massimi nel fine settimana, e tornare a scendere in maniera contenuta da lunedì“.

Oggi persistenza di annuvolamenti, anche consistenti. Fino a parte del pomeriggio saranno ancora probabili precipitazioni deboli sparse e discontinue sulla pianura e qualche fiocco sulle Dolomiti settentrionali, specie verso sera. Temperature massime in ulteriore calo e molto inferiori alla media del periodo, fatta eccezione dove soffierà il Foehn che potrà determinare locali rialzi dei valori termici. In quota venti dai quadranti settentrionali in deciso rinforzo fino a risultare anche forti, saranno probabili episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana. In pianura venti deboli-moderati occidentali, a tratti tesi sulla costa in serata.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è attesa presenza di nuvolosità diffusa, con cielo in prevalenza nuvoloso al mattino, possibili parziali schiarite nel pomeriggio.

Precipitazioni: In prevalenza assenti al mattino. Nel pomeriggio sarà probabile qualche fiocco di neve sulle Dolomiti più settentrionali e deboli precipitazioni sparse, su costa e pianura orientale (probabilità medio-bassa 25-50%), generalmente assenti altrove.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni; massime in ripresa in pianura, ma ancora inferiori alla media del periodo, stazionarie o in lieve aumento sulle zone montane.

Venti: In quota persisteranno forti venti da nord, con episodi di Foehn in qualche fondovalle. In pianura venti da moderati a deboli dai quadranti occidentali, a tratti tesi al primo mattino sulla costa, in attenuazione nel pomeriggio. Saranno probabili episodi di Foehn sulle zone pedemontane occidentali, specie al mattino.

Mare: Poco mosso.

Domenica 15 condizioni di prevalente stabilità, con cielo sereno o al più a tratti poco nuvoloso sulla costa e sulle zone montane, anche per presenza di nubi alte.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in calo; massime in aumento, localmente anche marcato.

Venti: In quota tesi/forti dai quadranti settentrionali, con possibili episodi di Foehn in qualche fondovalle durante la notte; in pianura deboli/moderati dai quadranti orientali.

Mare: Calmo.

Lunedì 16 annuvolamenti irregolari, a tratti anche consistenti, alternati a schiarite. Precipitazioni generalmente assenti per buona parte della giornata, verso sera possibili precipitazioni sulle Dolomiti e Prealpi centro-orientali. Temperature minime in aumento in pianura, stazionarie sulle zone montane; massime in calo sulle zone montane e sulle zone più occidentali della pianura, stazionarie altrove. Fino al primo mattino sulla costa moderati rinforzi di vento da nord-est sulla costa. In quota soffieranno ancora venti dai quadranti settentrionali tesi, anche forti verso sera.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 17 settembre sono attesi ondizioni di variabilità con nuvolosità irregolare, anche consistente. Probabili precipitazioni sparse e discontinue già dal mattino, in genere di modesta entità, nevose sopra i 2300-2400 m. Temperature stazionarie o in locale aumento, in calo in quota.

