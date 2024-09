Previsioni Meteo Veneto, weekend stabile e più soleggiato

MeteoWeb

Un nucleo depressionario insisterà sul Centro Italia ancora per la giornata di oggi, per poi spostarsi verso est; seguirà lo sviluppo di un promontorio anticiclonico in progressivo rinforzo sul Mediterraneo almeno fino a domenica 22 settembre. Da lunedì, l’approfondimento di una nuova depressione sulla Francia, convoglierà correnti umide sudoccidentali in quota. Sul Veneto, il tempo sarà variabile oggi, con frequente nuvolosità e qualche debole pioggia sparsa, specie sui settori meridionali, seguiranno condizioni di prevalente stabilità con tempo più soleggiato, specie sabato e domenica e un probabile nuovo peggioramento lunedì. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Giovedì 19

In prevalenza nuvoloso, salvo possibili parziali schiarite sui settori centro-settentrionali, specie verso sera. Saranno ancora probabili deboli piogge a carattere sparso ed intermittente, specie sui settori centro-meridionali della pianura, dove potrebbero assumere carattere di rovescio, e sulle zone montane. Temperature massime stazionarie. In pianura Bora moderata/tesa sulla costa, in attenuazione sulle zone interne. In quota venti inizialmente moderati/tesi dai quadranti orientali, in successiva attenuazione.

Venerdì 20

Cielo: Inizialmente nuvoloso, in seguito attenuazione della nuvolosità sui settori centro-orientali e settentrionali, mentre tenderà ad insistere altrove. Verso sera generale ulteriore attenuazione della nuvolosità.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: Bora moderata/tesa sulla costa, da moderata a debole nell’entroterra. In quota deboli/moderati orientali.

Mare: Mosso.

Sabato 21

Cielo: Iniziali nubi basse, in successivo dissolvimento, lasceranno spazio a cielo sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di modesti cumuli pomeridiani sui rilievi nel pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in calo, massime in lieve aumento o localmente stazionarie.

Venti: Al mattino venti dai quadranti orientali moderati, in attenuazione nel pomeriggio. In quota deboli orientali.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Domenica 22

Permangono condizioni di stabilità, con cielo sereno o poco nuvoloso, per passaggi di nubi medio-alte e sviluppo di annuvolamenti irregolari sulle zone montane, specie dalla sera, ma generalmente senza precipitazioni associate. Temperature minime in calo, in aumento in quota; massime stazionarie. Venti deboli variabili in pianura, in quota da sud-ovest da deboli a moderati a fine giornata.

Lunedì 23

Tempo da variabile a instabile, con cielo in prevalenza nuvoloso, salvo possibili iniziali parziali schiarite. In mattinata aumenterà la probabilità di precipitazioni dapprima deboli sparse, poi più frequenti e diffuse nel corso del pomeriggio, con probabili rovesci e temporali, specie tra Prealpi e pianura. Temperature minime in aumento, massime in calo. Sulla costa rinforzi di Scirocco nel pomeriggio; in quota venti in rinforzo da sud-ovest.

