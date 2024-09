Previsioni Meteo Veneto, weekend con tempo stabile

MeteoWeb

Graduale sviluppo di un promontorio anticiclonico, in progressivo rinforzo sul Mediterraneo almeno fino a domenica 22 settembre. Da lunedì si approfondirà una nuova depressione sulla Francia, che transiterà sul Mediterraneo martedì 24. Sul Veneto, il tempo sarà via via più stabile, con progressiva attenuazione della nuvolosità venerdì e tempo più soleggiato nel fine settimana, specie in pianura. Da lunedì probabile nuovo peggioramento, con precipitazioni anche diffuse, in particolare dalla pomeriggio/sera, che interesseranno la regione fino almeno a martedì, associato a lieve calo termico. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Venerdì 20

Nubi irregolari alternate a schiarite, anche ampie in pianura, sulle zone montane frequente nuvolosità, in attenuazione verso sera. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature massime senza notevoli variazioni. Bora moderata/tesa sulla costa, da moderata a debole nell’entroterra; in quota venti deboli/moderati orientali.

Sabato 21

Cielo: Iniziali locali nubi basse, in successivo dissolvimento, lasceranno spazio a cielo sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di modesti cumuli pomeridiani sui rilievi nel pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in calo; massime stazionarie o in locale aumento in pianura, in generale ripresa in montagna.

Venti: Al mattino venti dai quadranti orientali moderati, in attenuazione nel pomeriggio. In quota deboli orientali.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Domenica 22

Cielo: Permangono condizioni di stabilità, con cielo sereno o poco nuvoloso, per passaggi di nubi medio-alte e sviluppo di annuvolamenti irregolari sulle zone montane, specie dal pomeriggio.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Minime in ulteriore calo, stazionarie in quota; massime stazionarie o in locale lieve aumento.

Venti: In pianura deboli dai quadranti orientali, salvo moderati rinforzi sulla costa nelle prime ore; in quota da sud-ovest da deboli a moderati a fine giornata.

Mare: Calmo, a tratti poco mosso al primo mattino.

Lunedì 23

Tempo da variabile a instabile, con cielo in prevalenza molto nuvoloso. In mattinata precipitazioni generalmente assenti o al più deboli locali; nel corso del pomeriggio aumenterà la probabilità di precipitazioni dapprima deboli sparse, poi più frequenti e diffuse dal tardo pomeriggio/sera, con probabili rovesci e temporali, specie in pianura. Temperature minime in aumento, massime in lieve calo. Sulla costa rinforzi di Scirocco nel pomeriggio; in quota venti in rinforzo da sud-ovest.

Martedì 24

Fino a parte del pomeriggio in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, poi probabile attenuazione della nuvolosità a partire dai settori centro-occidentali. Saranno ancora probabili precipitazioni sparse nella notte fino al primo mattino, poi, in mattinata, tendenza a temporaneo diradamento dei fenomeni in pianura, mentre continueranno ad interessare le zone montane e pedemontane. Nel pomeriggio precipitazioni interesseranno in maniera sparsa tutta la regione, con tendenza ad esaurirsi sui settori centro-occidentali e meridionali, entro fine giornata. Temperature pressoché stazionarie. In pianura progressiva rotazione dei venti da ovest, in quota venti moderati occidentali.

