Previsioni Meteo Verona: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

Le previsioni meteo per Verona di Mercoledì 18 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà con una copertura nuvolosa crescente. Nel pomeriggio, le nubi diventeranno più dense, portando a un cielo completamente coperto. La sera continuerà a mantenere queste condizioni, con temperature che si abbasseranno leggermente.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, Verona avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa varierà dal 30% al 51%, con una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità si manterrà attorno al 70%.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo passerà a nubi sparse con temperature che saliranno fino a 21°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,1 km/h intorno alle 12:00, mentre l’umidità scenderà al 48%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori intorno al 2-5%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, si assisterà a un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione verso la fine del pomeriggio. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 22 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 71%.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno fino a 17°C. La situazione meteo non presenterà variazioni significative, mantenendo un’umidità intorno al 64-69% e una velocità del vento che si attesterà tra i 6 e i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Verona nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cielo nuvoloso. Giovedì e Venerdì potrebbero esserci lievi miglioramenti, ma è probabile che le nubi continuino a dominare il panorama. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° Assenti 6.8 N max 6.6 Tramontana 70 % 1020 hPa 4 nubi sparse +13.5° perc. +12.8° Assenti 6.5 NNE max 6.5 Grecale 73 % 1019 hPa 7 nubi sparse +16.7° perc. +16.2° Assenti 0.5 E max 2.3 Levante 66 % 1019 hPa 10 nubi sparse +20° perc. +19.4° prob. 4 % 5.9 SSE max 12 Scirocco 55 % 1020 hPa 13 cielo coperto +20.7° perc. +20.2° prob. 12 % 16 ESE max 22.4 Scirocco 51 % 1019 hPa 16 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° prob. 2 % 2.9 SE max 6.8 Scirocco 66 % 1019 hPa 19 cielo coperto +17.2° perc. +16.7° Assenti 8.6 N max 10.2 Tramontana 64 % 1019 hPa 22 cielo coperto +17.1° perc. +16.6° prob. 3 % 9 NE max 21.1 Grecale 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:16

