Previsioni Meteo Verona: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Verona indicano un Venerdì 27 Settembre caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. I dati raccolti mostrano un inizio di giornata con precipitazioni che si intensificheranno durante la notte, per poi attenuarsi leggermente nel corso della mattina. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, oscillando tra i 17,4°C e i 23,3°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con cieli prevalentemente coperti e qualche schiarita nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo a Verona si presenteranno con pioggia leggera e moderata, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 21,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, le previsioni del tempo continueranno a segnalare pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a 22,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, ma sempre sotto forma di pioviggine. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori intorno ai 5,5 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere leggermente.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambio di scenario, con cieli che si presenteranno coperti e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 23,3°C. Le previsioni meteo indicano una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 31%, con possibili brevi schiarite. La velocità del vento rimarrà moderata, ma non si registreranno precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19,4°C. Le nubi si faranno più sparse, ma la copertura nuvolosa rimarrà comunque elevata. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 68%, mentre il vento continuerà a mantenere una velocità leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Verona nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Sabato e Domenica si prevede un progressivo allontanamento delle piogge, con un aumento delle temperature e un cielo che tenderà a schiarirsi. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché la variabilità climatica potrebbe riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +18.2° perc. +18.5° 1.31 mm 6 NO max 10.2 Maestrale 91 % 1006 hPa 4 pioggia leggera +17.4° perc. +17.8° 0.94 mm 0.6 ESE max 4.6 Scirocco 97 % 1006 hPa 7 pioggia leggera +17.7° perc. +18.1° 0.47 mm 1.9 ENE max 3.2 Grecale 97 % 1007 hPa 10 pioggia leggera +22.1° perc. +22.4° 0.25 mm 3.9 SSO max 10.7 Libeccio 75 % 1008 hPa 13 cielo coperto +23.3° perc. +23.4° prob. 43 % 3.7 O max 5.9 Ponente 66 % 1007 hPa 16 cielo coperto +22.4° perc. +22.5° prob. 31 % 5.2 N max 6.2 Tramontana 71 % 1007 hPa 19 cielo coperto +19.8° perc. +19.7° prob. 6 % 7.4 NNO max 7.3 Maestrale 69 % 1008 hPa 22 nubi sparse +18° perc. +17.6° prob. 3 % 6 NNO max 7.1 Maestrale 68 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.