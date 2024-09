Previsioni Meteo Vimercate: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vimercate di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e schiarite. La temperatura si manterrà su valori miti, con un picco che raggiungerà i 19,2°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole e precipitazioni sarà costante, rendendo necessario un ombrello per chiunque desideri uscire.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia moderata e una temperatura di circa 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 98%. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest – Sud Ovest, con velocità di circa 1,4 km/h.

Nella mattina, si continuerà a registrare pioggia leggera. Le temperature si aggireranno attorno ai 15,8°C, con una percezione di temperatura leggermente superiore. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a cadere, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,45 mm. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 98%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Si prevede ancora pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà anch’essa totale, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, seppur con intensità ridotta rispetto alla mattina. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno all’85%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nuvole inizieranno a diradarsi, e si passerà a poche nuvole. Le temperature scenderanno a circa 16,2°C, con un’umidità che si stabilizzerà attorno all’85%. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci di pioggia leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vimercate nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità che potrebbe continuare, con possibilità di piogge intermittenti. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto. La situazione meteo potrebbe migliorare nei giorni successivi, ma è sempre prudente monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Vimercate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +16° perc. +16.2° 1.74 mm 1.4 OSO max 2.6 Libeccio 98 % 1006 hPa 3 cielo coperto +15.9° perc. +16.1° prob. 51 % 1.2 ONO max 2.8 Maestrale 97 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +15.8° perc. +16° 0.27 mm 1.7 SSE max 2.6 Scirocco 98 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +16.1° perc. +16.3° 0.25 mm 2.4 ESE max 4.8 Scirocco 97 % 1008 hPa 12 cielo coperto +17.1° perc. +17.4° prob. 62 % 4.9 NE max 9.4 Grecale 94 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +19.2° perc. +19.4° 0.12 mm 6.2 NE max 10.4 Grecale 85 % 1006 hPa 18 nubi sparse +17° perc. +17° prob. 47 % 7.2 NNE max 6.8 Grecale 84 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +15.9° perc. +15.8° 0.17 mm 7 ENE max 11.1 Grecale 88 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:05

