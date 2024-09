Previsioni Meteo Vittoria: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 29 Settembre a Vittoria si presenteranno favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno e temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. I dati indicano una leggera diminuzione delle temperature nel corso della giornata, ma senza particolari variazioni climatiche. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera fresca e piacevole, rendendo questa giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 22,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 50%, mentre la velocità del vento sarà di 10,9 km/h proveniente da Nord Ovest. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà completamente, portando a un cielo sereno già dalle prime ore del mattino.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a scendere leggermente, raggiungendo i 21,6°C alle 07:00 e salendo fino a 26,1°C intorno a mezzogiorno. Il vento si manterrà moderato, con velocità che varieranno tra 11,1 km/h e 30 km/h, sempre da direzione Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 40-50%, garantendo un clima secco e piacevole.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a rimanere sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25,4°C. La brezza tesa, con raffiche che potranno raggiungere i 30,8 km/h, renderà l’aria fresca e vivace. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 34-36%, favorendo un comfort termico ottimale.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18,7°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 60%, ma senza compromettere il comfort generale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vittoria nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Lunedì e martedì si prevede un clima simile, con lievi oscillazioni termiche, mentre mercoledì potrebbe portare qualche variazione, ma senza eventi meteorologici significativi. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di queste belle giornate.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Vittoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.4° perc. +21.6° Assenti 11.1 NO max 14.2 Maestrale 76 % 1016 hPa 4 cielo sereno +19.2° perc. +19.1° Assenti 14.2 N max 24.5 Tramontana 71 % 1017 hPa 7 cielo sereno +21.6° perc. +21.1° Assenti 18.3 NNO max 25.9 Maestrale 51 % 1019 hPa 10 cielo sereno +24.7° perc. +24.2° Assenti 17.9 ONO max 19.8 Maestrale 39 % 1019 hPa 13 cielo sereno +25.4° perc. +25° Assenti 30 O max 30.8 Ponente 36 % 1017 hPa 16 cielo sereno +24.1° perc. +23.5° Assenti 20.7 N max 26 Tramontana 36 % 1017 hPa 19 cielo sereno +20.2° perc. +19.7° Assenti 14.3 NNE max 27.8 Grecale 55 % 1019 hPa 22 cielo sereno +18.9° perc. +18.4° Assenti 3.6 ENE max 4.6 Grecale 59 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:43

