Previsioni Meteo Vittoria: il bollettino per domani sabato 28 settembre

Sabato 28 Settembre a Vittoria si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una leggera variazione della copertura nuvolosa nel pomeriggio, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 28°C, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. I venti, prevalentemente da ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma non si registreranno condizioni di maltempo.

Nella notte, le condizioni meteo saranno stabili, con cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 6%, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’83%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 3,5 km/h, provenienti da nord-nord ovest.

Durante la mattina, il sole dominerà il cielo, con temperature in aumento che raggiungeranno i 27°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, intorno all’1%, e i venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 17 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 56%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il 35% del cielo. Tuttavia, le temperature rimarranno gradevoli, oscillando tra i 26°C e i 27°C. I venti si presenteranno più tesi, con raffiche che potranno raggiungere i 32 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta e favorevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 23°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, con poche nuvole che non influenzeranno il clima. I venti si calmeranno, con velocità di circa 9 km/h, rendendo la serata piacevole e tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Vittoria indicano una giornata di Sabato 28 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera oscillazione della nuvolosità. Gli amanti del sole e delle belle giornate troveranno soddisfazione in questo clima favorevole che caratterizzerà anche i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Vittoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.9° perc. +22.4° Assenti 4.1 NNO max 5.2 Maestrale 83 % 1013 hPa 4 cielo sereno +21.4° perc. +21.8° Assenti 3.8 NO max 6.2 Maestrale 84 % 1013 hPa 7 cielo sereno +24.3° perc. +24.6° Assenti 7 O max 12.2 Ponente 71 % 1014 hPa 10 cielo sereno +27.7° perc. +28.7° Assenti 17.2 O max 18.2 Ponente 56 % 1014 hPa 13 cielo sereno +27.6° perc. +28.5° Assenti 19.5 O max 22.7 Ponente 56 % 1013 hPa 16 poche nuvole +25.3° perc. +25.6° Assenti 20.4 O max 34.3 Ponente 65 % 1014 hPa 19 nubi sparse +23.4° perc. +23.8° Assenti 9.1 O max 16.6 Ponente 77 % 1015 hPa 22 poche nuvole +23.1° perc. +23.4° Assenti 6.7 NNO max 9.7 Maestrale 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:45

