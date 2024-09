Previsioni Meteo Vittoria: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Vittoria indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con occasionali schiarite nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 19,1°C e i 25,1°C. La presenza di nuvole e la possibilità di pioggia leggera nelle prime ore del giorno potrebbero influenzare le attività all’aperto, ma nel complesso si prevede una giornata senza precipitazioni significative.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 99%, e la probabilità di pioggia sarà contenuta, attorno al 15%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6,2 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera intorno alle 06:00, con accumuli di circa 0,25 mm. La temperatura salirà fino a 21,8°C alle 07:00 e continuerà a crescere, raggiungendo i 25,1°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, ma si prevede una lieve diminuzione della probabilità di pioggia.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, favorendo un clima più sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una leggera diminuzione verso le 17:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche fino a 16,7 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, attorno al 3%.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 20,2°C a mezzanotte. La probabilità di pioggia sarà assente, e il vento si manterrà leggero, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Vittoria mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 26°C. Pertanto, si consiglia di approfittare delle belle giornate in arrivo per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Vittoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.2° perc. +19.4° prob. 18 % 1.5 S max 4.3 Ostro 85 % 1013 hPa 4 cielo coperto +19.3° perc. +19.5° prob. 15 % 2.2 SO max 5 Libeccio 84 % 1014 hPa 7 cielo coperto +21.8° perc. +21.9° prob. 3 % 7.6 O max 12.7 Ponente 72 % 1014 hPa 10 cielo coperto +24.4° perc. +24.4° prob. 3 % 14.6 OSO max 14.7 Libeccio 57 % 1015 hPa 13 nubi sparse +25.1° perc. +25° prob. 3 % 15.7 O max 16.4 Ponente 51 % 1014 hPa 16 nubi sparse +23.4° perc. +23.3° prob. 3 % 13.2 O max 15.9 Ponente 57 % 1014 hPa 19 cielo coperto +21.3° perc. +21.4° Assenti 5.7 OSO max 7.1 Libeccio 72 % 1015 hPa 22 nubi sparse +20.6° perc. +20.7° Assenti 4 OSO max 5.3 Libeccio 78 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:00

