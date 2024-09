Calo termico e primi fiocchi di neve a 2.000 metri in Valle d’Aosta

MeteoWeb

Calo delle temperature e prima spolverata di neve attorno ai 2.000 metri di quota in Valle d’Aosta. Da ieri sera, qualche fiocco è caduto nei paesi di montagna, dalla val di Rhêmes a Cervinia. Imbiancati anche i colli del Piccolo e del Gran San Bernardo, dove i mezzi Anas sono intervenuti per ripulire le strade e garantire la percorribilità.

Per il weekend, sono attese condizioni in miglioramento, con temperature in rialzo. Per sabato 14 settembre, l’ufficio meteo regionale prevede un cielo “abbastanza soleggiato con qualche addensamento sulla dorsale e temporaneo transito di qualche nube medio-alta. Schiarite più ampie nel pomeriggio”. Domenica 15 sarà “sereno o poco nuvoloso”: a Cervinia, per esempio, la minima salirà a +3°C rispetto allo zero di oggi, e la massima a +11°C (+2°C oggi).

