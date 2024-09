Problemi elettrici: rinviato il lancio del satellite Sentinel-2C, l’ultimo volo di Vega

MeteoWeb

Il lancio del satellite Copernicus Sentinel-2C, previsto per la notte tra il 3 e il 4 settembre, dal Centro Spaziale di Kourou, è stato rinviato a domani, a causa di problemi elettrici riscontrati nei collegamenti a terra. L’interruzione della cronologia di lancio è avvenuta poco prima del decollo, programmato per le 03:50 ora italiana di oggi. Le condizioni del razzo Vega e del suo prezioso carico, il satellite Sentinel-2C, sono state confermate come stabili e sicure, in attesa di ulteriori verifiche e di un nuovo tentativo di lancio.

Il satellite Sentinel-2C è parte integrante del programma Copernicus dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Il lancio è l’ultimo volo del razzo Vega, segnando un momento storico per il programma spaziale europeo.

La missione Copernicus Sentinel-2: un pilastro per il monitoraggio della Terra

La missione Copernicus Sentinel-2 è fondamentale per il monitoraggio della Terra grazie alla sua capacità di fornire immagini ottiche ad alta risoluzione. Queste immagini trovano applicazione in molteplici campi, tra cui il monitoraggio del territorio, delle acque e dell’atmosfera. La missione si basa su una costellazione di due satelliti identici, Sentinel-2A e Sentinel-2B, che operano in orbita a 180° di distanza l’uno dall’altro, coprendo l’intera superficie terrestre e le acque costiere ogni 5 giorni.

I satelliti Sentinel-2 sono equipaggiati con un sensore multispettrale ad alta risoluzione, capace di catturare immagini nel visibile, nell’infrarosso vicino e nell’infrarosso a onde corte. Da un’orbita di 786 km di altitudine, i satelliti generano immagini continue in 13 bande spettrali, con risoluzioni che variano tra 10, 20 e 60 metri, e una larghezza di strisciata di 290 km. Sentinel-2C, una volta operativo in orbita, sostituirà il suo predecessore Sentinel-2A, garantendo la continuità dei dati per i servizi Copernicus e oltre. Successivamente, Sentinel-2D prenderà il posto di Sentinel-2B.

Il razzo Vega, ultima storica missione

Vega è stato il primo razzo interamente gestito dall’ESA, progettato per portare piccoli satelliti in orbita bassa terrestre. Costruito da Avio, che ne è anche il principale appaltatore, e operato da Arianespace, Vega è costituito da 4 stadi, i primi 3 a propellente solido e l’ultimo a propellente liquido.

Il volo inaugurale di Vega si è tenuto nel febbraio 2012. Con la missione VV24, Vega raggiunge un totale di 22 lanci in oltre un decennio di servizio, portando in orbita più di 100 missioni per istituzioni europee e clienti internazionali. Il lancio di Sentinel-2C segnerà l’ultimo volo del razzo Vega, che ha svolto un ruolo cruciale nel lanciare piccoli satelliti scientifici e di osservazione della Terra in orbite elio-sincrone, seguendo il Sole e sorvolando i poli terrestri.

Questo lancio finale rappresenta il passaggio di consegne al suo successore, Vega-C, un razzo potenziato che continuerà a garantire all’Europa l’accesso autonomo e versatile allo Spazio, affiancando la famiglia di razzi Ariane. Il programma spaziale europeo si evolve, ma il retaggio di Vega continuerà a vivere, assicurando che i successi ottenuti finora siano proiettati nel futuro.

