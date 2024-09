Protezione Civile, 23 e 24 settembre la prima conferenza tra esperti di scienze umane

MeteoWeb

Lunedì 23 e martedì 24 settembre prenderà il via la prima Conferenza delle scienze umane e sociali per il Sistema di Protezione civile.

L’evento, promosso dal Dipartimento in collaborazione con la Fondazione CIMA, ha come obiettivo principale l’integrazione delle conoscenze e delle metodologie delle scienze umane e sociali con le attività di protezione civile. Così diverse discipline, tra cui la psicologia, la sociologia, l’antropologia, la giurisprudenza e la geografia, potranno offrire una visione nuova per arricchire il Sistema di protezione civile e supportare risposte sempre più efficaci in tutte le fasi del ciclo di gestione del rischio.

“Includere le scienze umane e sociali nel sistema di protezione civile permette di migliorare la gestione delle crisi in modo più integrato, considerando non solo gli aspetti tecnici e logistici, ma anche i bisogni umani, culturali e sociali delle persone coinvolte”, ha detto il Capo Dipartimento, Fabio Ciciliano.

Le porte del Dipartimento si apriranno a 280 tra docenti, ricercatrici e ricercatori che presenteranno circa 100 lavori per dialogare con gli operatori del Sistema su nuove strategie e per proporre approcci olistici alla gestione e riduzione del rischio.

Tra i temi affrontati ci sarà la comprensione di come le comunità possano prepararsi e rispondere al meglio ai disastri naturali e causati dall’uomo; la percezione e comunicazione del rischio, per analizzare come le persone comprendano i rischi e implementino le misure di prevenzione e preparazione; l’impatto delle emergenze sulle dinamiche sociali e l’analisi delle conseguenze su fattori come la coesione sociale, l’equità e l’inclusione; la psicologia dell’emergenza, fondamentale per fornire supporto alla popolazione colpita e agli operatori coinvolti.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Dipartimento , accessibile anche dal sito www.protezionecivile.gov.it .

