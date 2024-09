Protezione Civile: mobilitazione del Servizio nazionale per maltempo

MeteoWeb

In vista dell’intensa ondata di maltempo che interesserà nelle prossime ore in particolare l’Emilia-Romagna e le Marche, si è svolta stamane una riunione tra le due regioni, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, il Centro operativo nazionale dei Vigili del Fuoco e il Comando operativo di vertice interforze.

Nel corso della riunione, la Regione Emilia-Romagna – che ha emesso per parte del proprio territorio allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico – ha fatto richiesta di mobilitazione del Servizio nazionale di protezione civile a supporto delle attività di monitoraggio e prevenzione. Il Dipartimento sta quindi lavorando al pre-posizionamento di colonne mobili di protezione civile pronte a intervenire dove necessario nelle zone interessate dal maltempo: in particolare, sono attivate 30 squadre con capacità di pompaggio e soccorso acquatico, provenienti dalle regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e dalla Provincia Autonoma di Trento, nonché appartenenti all’Associazione Nazionale Alpini e alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Un team di funzionari esperti del Dipartimento è inoltre già in viaggio per dare supporto al sistema di protezione civile regionale.

Per la giornata di domani il Bollettino nazionale di criticità indica allerta arancione su settori di Marche, Toscana, Puglia ed Emilia-Romagna, e allerta gialla meteo-idro in 12 regioni. Il Dipartimento continuerà a seguire l’evoluzione dei fenomeni in continuo contatto con le strutture locali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.