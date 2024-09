Putin: “Ci riserviamo il diritto di usare armi nucleari in caso di aggressione contro la Russia”

MeteoWeb

Nel corso della riunione permanente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa dedicata alla deterrenza nucleare, il Presidente Vladimir Putin ha espresso importanti osservazioni introduttive riguardo alla politica nucleare del paese.

Le dichiarazioni di Putin sulle armi nucleari

“È stato proposto di apportare una serie di chiarimenti in termini di definizione delle condizioni per l’uso di armi nucleari. Pertanto, la bozza dei principi amplia la categoria di stati e alleanze militari in relazione ai quali viene attuata la deterrenza nucleare. L’elenco delle minacce militari per la neutralizzazione delle quali vengono attuate misure di deterrenza nucleare è stato integrato“, ha dichiarato Putin, sottolineando la necessità di aggiornare e rendere più chiara la dottrina nucleare russa.

Un aspetto particolarmente rilevante, secondo il leader russo, riguarda la definizione di aggressione. “Vorrei in particolare richiamare la vostra attenzione su un altro aspetto: nella versione aggiornata del documento, l’aggressione contro la Russia da parte di qualsiasi stato non nucleare, ma con la partecipazione o il supporto di uno stato nucleare, viene proposta per essere considerata come un loro attacco congiunto alla Federazione Russa“, ha aggiunto Putin, evidenziando come questa interpretazione possa giustificare una risposta nucleare.

Putin ha continuato esprimendo chiaramente il diritto della Russia di utilizzare armi nucleari, in particolare in contesti che coinvolgono la Bielorussia. “La Federazione Russa si riserva il diritto di utilizzare armi nucleari in caso di aggressione contro la Bielorussia“, ha affermato.

In un’ulteriore dichiarazione, il Presidente ha avvertito che “informazioni attendibili sul lancio di armi da attacco aereo e spaziale verso la Federazione Russa porteranno a una risposta nucleare“. Ha anche specificato che “ci riserviamo il diritto di utilizzare armi nucleari in caso di aggressione contro la Russia, anche se il nemico costituisce una minaccia critica per la nostra sovranità con armi convenzionali“.

Putin ha quindi concluso il suo intervento richiamando l’attenzione sulla crescente vulnerabilità della Russia di fronte a minacce esterne: “La Federazione Russa potrebbe prendere in considerazione l’uso di armi nucleari dopo prove credibili di lanci massicci di missili e UAV oltre il confine“.

