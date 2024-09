Qual è il fiume più antico al mondo?

MeteoWeb

I fiumi, con il loro fluire incessante, raccontano storie di tempi antichissimi, svelando un passato geologico che si estende per centinaia di milioni di anni. Queste meravigliose arterie naturali, spesso considerate testimoni silenziosi del tempo che passa, ci offrono informazioni preziose sul nostro pianeta e su come si è evoluto. Ma quale tra tutti i fiumi del mondo può vantare il titolo di “più antico”? La risposta potrebbe sorprenderti: il fiume più antico non solo è straordinariamente vetusto, ma ha anche una storia che risale a milioni di anni fa, ben prima che gli esseri umani comparissero sulla Terra.

L’intricata sfida di determinare l’età di un fiume

Stabilire con precisione l’età di un fiume è un’impresa complessa. Diversamente dalle montagne o dalle rocce, che possono essere datate attraverso l’analisi di minerali radioattivi, i fiumi sono dinamici, continuamente modellati da fenomeni erosivi e cambiamenti climatici. I geologi, tuttavia, si affidano a una serie di indizi geologici per stimare l’età di queste formazioni. Tra gli strumenti principali ci sono lo studio delle catene montuose circostanti e l’analisi dei sedimenti presenti nel letto del fiume. Questi ultimi, attraverso i segni lasciati da milioni di anni di erosione, raccontano la storia delle acque che li attraversano.

La particolarità dei fiumi, infatti, risiede nel loro costante mutamento: il loro corso, il volume d’acqua e la forza dell’erosione subiscono alterazioni nel corso delle ere, rendendo difficile stabilire un’età esatta. Nonostante ciò, alcuni fiumi hanno lasciato segni così profondi nel paesaggio da permettere agli scienziati di stimare con una certa precisione la loro nascita, risalendo a periodi geologici molto remoti.

Il fiume più antico del mondo: il Finke in Australia

Quando si parla di fiumi antichi, uno dei nomi che emerge spesso nei dibattiti scientifici è quello del Finke, un fiume australiano che scorre per circa 600-750 chilometri e viene chiamato Larapinta dalle comunità indigene aborigene. Il Finke è un fiume particolarmente interessante non solo per la sua veneranda età, ma anche per il suo comportamento intermittente. Scorre solo in seguito a intense piogge, evento che si verifica raramente nel deserto australiano, ma quando accade, porta con sé la memoria di ere geologiche passate.

Secondo le stime, il Finke avrebbe tra i 350 e i 400 milioni di anni, il che lo colloca in un’epoca geologica in cui la Terra era molto diversa da quella che conosciamo oggi. La sua formazione viene attribuita alla fase di erosione che ha scolpito il paesaggio circostante, un tempo caratterizzato da alte catene montuose che si sono progressivamente consumate sotto l’azione del vento e dell’acqua. È affascinante pensare che questo fiume fosse già presente molto prima della comparsa dei dinosauri, rendendolo una delle più antiche formazioni naturali ancora esistenti.

Una delle leggende più antiche legate al Finke è quella del Serpente Arcobaleno, una figura mitologica aborigena che, secondo il mito, avrebbe creato il corso del fiume durante il suo viaggio dal lago Eyre verso nord. Questa storia mitologica si intreccia con la scienza, raccontando una visione della nascita del fiume che risale ai tempi ancestrali, rafforzando ulteriormente il legame profondo tra le comunità indigene e il paesaggio naturale.

Il New River in Nord America: un testimone antico della storia geologica

Spostandoci nel continente americano, troviamo un altro concorrente per il titolo di fiume più antico: il New River. Nonostante il nome possa suggerire una scoperta recente, questo fiume è tutto tranne che “nuovo”. Il New River scorre per circa 547 chilometri attraverso tre stati: Carolina del Nord, Virginia e Virginia Occidentale, dove infine si unisce al fiume Kanawha.

Si stima che il New River abbia circa 360 milioni di anni, rendendolo uno dei fiumi più antichi del Nord America e il secondo più antico al mondo. Durante la sua lunga esistenza, questo fiume ha attraversato epoche geologiche straordinarie, testimoniando la formazione e la scomparsa di catene montuose, nonché i cambiamenti climatici che hanno modellato il continente. Gli scienziati ritengono che il suo corso sia rimasto relativamente stabile per centinaia di milioni di anni, un fatto eccezionale considerando le forze geologiche che hanno trasformato il paesaggio intorno a esso.

Il fiume Mosa in Europa: un’antica via d’acqua attraverso tre nazioni

Anche l’Europa ha il suo candidato tra i fiumi più antichi: la Mosa, un fiume che scorre attraverso Belgio, Paesi Bassi e Francia. La Mosa si estende per circa 950 chilometri, rendendolo uno dei fiumi più lunghi dell’Europa occidentale. Si stima che la sua età sia compresa tra 320 e 340 milioni di anni, il che lo rende uno dei fiumi più antichi del continente europeo.

Il corso della Mosa ha subito notevoli cambiamenti nel corso dei millenni, in parte a causa dell’azione dell’erosione e in parte a causa delle attività umane che hanno modificato il paesaggio circostante. Tuttavia, le tracce della sua lunga storia geologica sono ancora visibili nelle valli scavate dall’acqua e nei sedimenti accumulati lungo il suo letto.

Altri fiumi antichi nel mondo: tra miti e geologia

Oltre al Finke, al New River e alla Mosa, esistono molti altri fiumi antichi che raccontano storie affascinanti di tempi remoti. In Africa, il fiume Nilo, con i suoi oltre 6.650 chilometri, è uno dei più antichi e importanti corsi d’acqua del mondo, essendo stato la culla di una delle prime civiltà umane. Anche se la sua età è difficile da stabilire con esattezza, il Nilo ha svolto un ruolo cruciale nella storia del pianeta per millenni.

In Asia, il fiume Gange, considerato sacro da milioni di persone, ha un’età stimata di diversi milioni di anni e ha modellato non solo il paesaggio fisico dell’India settentrionale, ma anche la cultura e la religione della regione.

