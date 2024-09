Quando crollerà la calotta glaciale antartica?

MeteoWeb

Il futuro della calotta glaciale antartica è una delle questioni climatiche più critiche e allo stesso tempo più difficili da prevedere. La sua vastità e complessità rendono ogni proiezione un’ardua impresa per la comunità scientifica. Tuttavia, un recente studio condotto da oltre 50 ricercatori internazionali ci fornisce una visione più chiara su come le emissioni di carbonio influenzeranno la sua degenerazione nei prossimi tre secoli. Le previsioni non sono ottimistiche, ma offrono al mondo una nuova e necessaria consapevolezza: la nostra capacità di ridurre le emissioni oggi determinerà il futuro del livello dei mari domani.

Il ghiaccio antartico: tra incertezze e certezze

Attualmente, prevedere il destino dei ghiacciai dell’Antartide dopo il 2100 equivale a un atto di chiaroveggenza. Le simulazioni e i modelli attuali spesso restituiscono risultati divergenti, talvolta in contrasto tra loro. Alcuni modelli suggeriscono che la perdita di ghiaccio sarà graduale per tutto il XXI secolo, mentre altri dipingono scenari molto più drammatici.

Così, cosa hanno fatto i ricercatori per affrontare questa sfida? Hanno utilizzato 16 diversi modelli di calotte glaciali e li hanno messi a confronto. I numeri risultanti hanno fornito un chiaro messaggio: la perdita della calotta glaciale antartica si intensificherà nel tempo, ma con dinamiche diverse a seconda del periodo preso in esame. L’impatto non sarà immediato, e per buona parte del XXI secolo il ghiaccio continuerà a ritirarsi lentamente. Tuttavia, ciò non significa che non ci siano preoccupazioni a lungo termine.

Il collasso totale: uno scenario realistico?

Se guardiamo oltre il 2100, la situazione diventa più cupa. Secondo lo studio, i modelli che simulano le emissioni attuali o superiori indicano un ritiro rapido e inarrestabile del ghiaccio in gran parte dell’Antartide occidentale. Questo collasso potrebbe portare a un aumento globale del livello del mare di circa 1,7 metri (5,5 piedi) entro il 2200, con conseguenze devastanti per le coste di tutto il mondo. Più preoccupante è il fatto che alcuni esperimenti numerici prevedono un quasi totale collasso della calotta glaciale entro il 2300.

Ma cosa significherebbe un collasso del genere? Le aree più vulnerabili, come le isole del Pacifico e le città costiere, potrebbero diventare inabitabili. Le economie globali subirebbero un colpo devastante, e milioni di persone potrebbero essere costrette a migrare, creando crisi umanitarie senza precedenti. L’innalzamento del livello del mare altererebbe radicalmente i nostri ecosistemi costieri e marine, con impatti catastrofici su biodiversità, pesca e risorse idriche.

L’importanza delle proiezioni a lungo termine

Hélène Seroussi, autrice principale dello studio e professoressa presso la Thayer School of Engineering di Dartmouth, sottolinea un aspetto cruciale spesso trascurato dai responsabili politici: la necessità di guardare oltre il 2100. La maggior parte delle discussioni sull’innalzamento del livello del mare si concentra sugli impatti entro la fine di questo secolo, ma lo studio di Seroussi dimostra che è proprio oltre questa data che il pericolo diventa esponenzialmente più grande.

“Il nostro studio fornisce le proiezioni a lungo termine che mancavano fino a ora”, afferma Seroussi. “Sebbene il contributo dell’Antartide all’innalzamento del livello del mare possa essere limitato fino al 2100, esso cresce rapidamente nei secoli successivi, con impatti devastanti per le regioni più vulnerabili“.

Scenari di emissioni: come si evolve il destino del ghiaccio

Un altro punto cruciale emerso dallo studio riguarda l’influenza delle emissioni di carbonio sul destino della calotta glaciale antartica. Il team di ricerca ha simulato sia scenari di alte che di basse emissioni di carbonio, scoprendo che, mentre le attuali emissioni hanno un impatto modesto entro il 2100, la differenza tra scenari di alte e basse emissioni diventa drammatica nei secoli successivi. Se non verranno ridotte drasticamente, le emissioni elevate porteranno a un aumento del livello del mare molto più rapido e significativo.

Mathieu Morlighem, co-autore dello studio e professore di scienze della terra presso Dartmouth, ha spiegato: “Questi risultati confermano che è fondamentale ridurre le emissioni di carbonio ora per proteggere le generazioni future“. In altre parole, le decisioni che prendiamo oggi influenzeranno direttamente la stabilità delle calotte glaciali di domani.

Un collasso inevitabile?

Una delle scoperte più preoccupanti dello studio è che, una volta iniziato il ritiro della calotta glaciale, questo processo diventa irreversibile. Sebbene il momento esatto in cui questo collasso inizierà dipenda da diversi fattori, tutti i modelli concordano sul fatto che, una volta avviato, non ci sarà modo di fermarlo.

Seroussi ha dichiarato: “Il momento in cui questi ghiacciai inizieranno a ritirarsi varia a seconda della scelta del modello, ma una volta iniziato, il ritiro sarà irreversibile. Diversi bacini dell’Antartide occidentale potrebbero subire un collasso completo prima del 2200, e non c’è nulla che possa fermarlo”.

La tempistica esatta di questo crollo rimane incerta, ma ciò che è chiaro è che il tempo a disposizione per agire è limitato. Se non riduciamo drasticamente le emissioni di gas serra, il collasso della calotta glaciale antartica diventerà una realtà sempre più vicina.

Il futuro della scienza e della collaborazione internazionale

Nonostante il quadro allarmante dipinto dallo studio, vi è anche un aspetto positivo. La ricerca ha dimostrato il valore inestimabile della collaborazione scientifica internazionale. Modelli più precisi e completi possono aiutare a ridurre le discrepanze nelle previsioni future, specialmente per regioni critiche come la Groenlandia, che condivide molte delle incertezze modellistiche dell’Antartide.

“Abbiamo bisogno di continuare a lavorare insieme come comunità scientifica per comprendere meglio questi processi”, ha affermato Seroussi. “La collaborazione globale ci offre una valutazione migliore delle incertezze e ci permette di concentrare gli sforzi di ricerca dove è più necessario“.

