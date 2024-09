Quando è il primo giorno d’autunno? Tutto ciò che c’è da sapere sull’equinozio

MeteoWeb

Le giornate iniziano a farsi visibilmente più corte, e l’aria fresca porta con sé la promessa di cambiamenti stagionali. Il calore estivo inizia a svanire, mentre le foglie degli alberi iniziano a colorarsi di tonalità calde e avvolgenti di rosso e oro. Con l’arrivo dell’autunno, siamo testimoni di una delle transizioni più affascinanti dell’anno. Questo cambiamento stagionale è ufficialmente segnato dall’equinozio d’autunno, un evento astronomico che segna l’inizio della stagione. Ma cosa significa esattamente il termine “equinozio“, e quando comincia ufficialmente l’autunno? Scopriamo i dettagli di questo fenomeno che non solo segna il passaggio tra le stagioni, ma rappresenta anche un momento di equilibrio e cambiamento nel nostro ambiente.

Cos’è l’equinozio d’autunno?

Il termine “equinozio” ha origini latine, derivando dalle parole aequus, che significa “uguale”, e nox, che significa “notte”. Secondo l’Almanacco del Contadino, “All’equinozio, la lunghezza del giorno e della notte è quasi uguale in tutte le parti del mondo“. Questo fenomeno si verifica due volte all’anno, in primavera e in autunno, quando l’asse terrestre è inclinato in modo tale che la luce solare raggiunge la superficie della Terra con una distribuzione pressoché uniforme. Durante l’equinozio d’autunno, l’equilibrio tra luce e oscurità è quasi perfetto, creando un momento di simmetria in cui il giorno e la notte hanno durate simili. Questo equilibrio temporaneo rappresenta un momento di transizione, in cui la Terra si prepara a passare dalla luminosità estiva alla penombra dell’inverno.

Quando inizia e finisce l’equinozio d’autunno?

L’equinozio d’autunno segna ufficialmente l’inizio della stagione autunnale e quest’anno avrà luogo il 22 settembre alle 14:43, ora locale. Questo è il momento preciso in cui il sole attraversa l’equatore celeste e si sposta verso l’emisfero sud, segnando l’inizio della stagione autunnale per l’emisfero settentrionale. L’autunno astronomico, definito da questo evento, continuerà fino al 21 dicembre, quando l’inverno prenderà il sopravvento con il solstizio d’inverno. Questo periodo di tre mesi è caratterizzato da un progressivo accorciamento dei giorni e da temperature in calo, che preparano il terreno per l’inverno. Durante questo tempo, le condizioni meteorologiche e l’ambiente circostante cambiano notevolmente, offrendo spettacolari scenari di fogliame e temperature più fresche.

Autunno astronomico vs. autunno meteorologico

È cruciale fare distinzione tra l’autunno astronomico e quello meteorologico, poiché i due termini si riferiscono a modalità diverse di definire le stagioni. L’autunno astronomico inizia ufficialmente con l’equinozio d’autunno il 22 settembre e termina il 21 dicembre. Questo tipo di suddivisione è basata sui cicli naturali del sole e delle stagioni, e viene utilizzata per calcolare gli equinozi e i solstizi. D’altro canto, l’autunno meteorologico segue un calendario più rigido e inizia il 1° settembre, per concludersi il 30 novembre. Questa definizione meteorologica è pratica per analisi e previsioni, poiché permette di raggruppare i dati climatici in periodi fissi di tre mesi, facilitando così la pianificazione agricola e la gestione delle risorse naturali. Ogni stagione meteorologica, inclusa l’autunno, copre esattamente tre mesi, rendendo più facile il monitoraggio e l’analisi delle condizioni climatiche e atmosferiche.

Stagioni meteorologiche

Secondo AccuWeather, le stagioni meteorologiche sono definite come segue:

Primavera Meteorologica : comprende i mesi di marzo, aprile e maggio.

: comprende i mesi di marzo, aprile e maggio. Estate Meteorologica : include i mesi di giugno, luglio e agosto.

: include i mesi di giugno, luglio e agosto. Autunno Meteorologico : si estende da settembre a novembre.

: si estende da settembre a novembre. Inverno Meteorologico: va da dicembre a febbraio.

Questa suddivisione è particolarmente utile per le previsioni del tempo e per la pianificazione stagionale. Ogni stagione meteorologica corrisponde a un intero trimestre del calendario, offrendo un quadro uniforme per le analisi climatiche. Questa struttura è utile anche per le aziende e le attività agricole che dipendono da previsioni stagionali precise e affidabili. Inoltre, il calendario meteorologico consente una valutazione più coerente e comparativa delle condizioni atmosferiche su base annuale.

Previsioni del fogliame autunnale

Uno degli aspetti più affascinanti dell’autunno è il cambiamento dei colori del fogliame. Il processo di colorazione delle foglie inizia con il raffreddamento delle temperature e la diminuzione della luce solare, che riducono la produzione di clorofilla, il pigmento verde dominante. Di conseguenza, emergono i colori gialli, arancioni e rossi, creando paesaggi mozzafiato.

L’Almanacco del Vecchio Contadino prevede che questa sarà la settimana in cui le tonalità più vivaci e brillanti del fogliame raggiungeranno il loro massimo splendore. Questo spettacolo naturale attrae visitatori e appassionati di foliage da tutto il paese, offrendo opportunità uniche per escursioni e fotografare scenari spettacolari.

Che tu stia aspettando con entusiasmo il cambiamento dei colori delle foglie o semplicemente godendo del fresco autunnale, questa stagione porta con sé una bellezza unica e un senso di rinnovamento che arricchisce l’esperienza di vivere e interagire con la natura.

