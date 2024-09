Quattro animali sono riusciti a sopravvivere alle 5 estinzioni di massa

MeteoWeb

Nel corso degli ultimi 500 milioni di anni, la Terra ha vissuto cinque estinzioni di massa catastrofiche, eventi che hanno ridotto drasticamente la biodiversità e ridisegnato il corso della vita. Questi eventi, spesso causati da cambiamenti ambientali drastici, come ere glaciali, impatti di asteroidi e massicce eruzioni vulcaniche, hanno spazzato via la maggior parte delle specie esistenti. Tuttavia, in mezzo a queste devastazioni, alcuni animali hanno dimostrato una resilienza straordinaria, riuscendo a sopravvivere attraverso epoche di cambiamento estremo. Esploriamo la storia di quattro di questi “invincibili” sopravvissuti: i granchi a ferro di cavallo, le meduse, i coelacanti e i nautili.

Granchi a Ferro di Cavallo

I granchi a ferro di cavallo (genere Limulus) sono tra i pochi animali a poter vantare una storia evolutiva che si estende per oltre 450 milioni di anni. Questo longevo artropode, che esiste sin dall’Ordoviciano, ha attraversato ben cinque estinzioni di massa con un piano corporeo rimasto relativamente invariato nel tempo.

L’aspetto dei granchi a ferro di cavallo è in gran parte immutato dalla loro origine. Il loro esoscheletro duro e robusto offre una protezione eccellente contro i predatori e le condizioni ambientali avverse. Inoltre, la loro anatomia semplice ma efficace ha permesso loro di adattarsi a vari ambienti, dalle acque costiere poco profonde ai fondali oceanici profondi. La loro capacità di tollerare una vasta gamma di temperature oceaniche conferisce loro un ampio areale geografico, un vantaggio cruciale per la sopravvivenza.

Un’altra strategia di successo dei granchi a ferro di cavallo è la loro riproduzione. Deposito massiccio di uova aumenta le probabilità che almeno alcune raggiungano l’età adulta nonostante le fluttuazioni ambientali. Il loro sangue blu è particolarmente degno di nota: contiene il lisato di amebociti Limulus (LAL), una sostanza che reagisce alla presenza di endotossine batteriche. Questa caratteristica ha un’importanza medico-scientifica, rendendo il sangue dei granchi a ferro di cavallo essenziale per test di sterilità e sicurezza dei farmaci.

Meduse

Le meduse, membri della classe Cnidaria, sono creature marine che hanno navigato attraverso le ere geologiche per oltre 500 milioni di anni. La loro resistenza alle estinzioni di massa può essere attribuita alla loro struttura semplice e al loro ciclo vitale unico.

Le meduse hanno un corpo gelatinoso che è privo di organi complessi, il che le rende particolarmente adattabili. Questa semplicità anatomica non solo le ha aiutate a sopravvivere ai cambiamenti ambientali, ma le ha anche permesso di colonizzare ambienti marini diversificati. La loro capacità di esistere in ambienti con basso contenuto di ossigeno, tipici durante le crisi ecologiche, è una delle chiavi della loro sopravvivenza.

Inoltre, le meduse hanno una strategia riproduttiva particolarmente adattabile. Possono riprodursi sia sessualmente che asessualmente attraverso un processo chiamato strobilazione, che consente loro di produrre polipi che, a loro volta, danno vita a nuove meduse. Questo ciclo di vita flessibile permette loro di rispondere rapidamente ai cambiamenti ambientali.

Coelacanti

Il coelacanto (genere Latimeria) è noto come un “vivente fossile” a causa della sua somiglianza con i suoi antenati preistorici. Questi pesci sono sopravvissuti a oltre 360 milioni di anni di storia evolutiva e sono giunti fino a noi da un periodo antecedente all’estinzione di massa del Permiano.

I coelacanti sono particolarmente noti per la loro struttura anatomica unica, che include pinne lobate e una configurazione scheletrica primitiva. Queste caratteristiche li hanno resi particolarmente adattabili e in grado di sopravvivere a cambiamenti ambientali significativi. La loro abilità di vivere a grandi profondità oceaniche li ha protetti da molti degli eventi che hanno influenzato le acque superficiali.

Inoltre, i coelacanti sono noti per avere un metabolismo lento, che consente loro di sopravvivere in ambienti a bassa ossigenazione, un fattore che ha giocato un ruolo cruciale nella loro sopravvivenza durante le crisi ecologiche passate. La scoperta di coelacanti viventi nel 1938 ha rappresentato una delle più grandi sorprese della biologia evolutiva, dimostrando che esemplari di antiche linee evolutive possono sopravvivere per milioni di anni.

Nautili

Il nautilo (genere Nautilus) è un altro esempio straordinario di sopravvivenza attraverso le estinzioni di massa. Questi molluschi cefalopodi hanno mantenuto un aspetto molto simile ai loro antenati preistorici per oltre 500 milioni di anni.

Il nautilo possiede una conchiglia a spirale che non solo gli fornisce una protezione fisica, ma gli consente anche di regolare la galleggiabilità. Questo controllo della galleggiabilità è fondamentale per il nautilo, poiché gli permette di adattarsi a diversi ambienti oceanici e di evitare i predatori. La conchiglia è composta da camere separate da setti che il nautilo può riempire o svuotare di gas per regolare la sua posizione nell’acqua.

Un’altra caratteristica della sopravvivenza del nautilo è la sua dieta versatile. Essendo un predatore opportunista, si nutre di una varietà di prede, dai pesci alle meduse, il che lo aiuta a sopravvivere anche quando le risorse alimentari sono scarse. La sua strategia di riproduzione include la deposizione di uova in ambienti protetti, aumentando le probabilità che le nuove generazioni raggiungano l’età adulta.

